Hışva Han, dünyanın en iyi dekorasyona sahip mekanı oldu

Gaziantep’te Kültür Yolu üzerinde bulunan Hışva Han, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, 2016 yılı Ağustos ayında otel-restoran-dükkan olarak hizmet vermeye başladı. Han, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 2014 yılında düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında” 15’inci Yıl Özel Ödülü’nü alarak, kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

Hışva Han hakkında

Gaziantep Kalesi’nin hemen güneyinde Handan Bey Çarşısı’ndaki Lala Mustafa Paşa Külliyesi, Lala Mustafa Paşa tarafından 1563-1577 yıllarında yaptırıldı. Lala Mustafa Paşa külliyesinin merkezindeki Hışva (Pamuk Kozası) Han, güneybatısındaki hamam (Paşa Hamamı) ve susamhane yapıları günümüze kadar geldi, ancak Bedesten ve Mir-i Miran Mescidi Kurtuluş Savaşı yıllarında yıkıldığından günümüze ulaşmadı. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Antep’in en meşhur hanı olarak geçen Hışva Han, Gaziantep’in en eski ticari yapılarından oldu.

Büyükşehir Belediyesi Hışva Han için, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı, projeler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Çalışmalarda, özgün plan şeması ve cephe düzeni muhafaza edildi, mekanın niteliğini oluşturan özgün mimari elemanların korunması sağlandı. Dönem ihtiyacından dolayı yapılmış olan niteliksiz ekler kaldırılarak, yapı öncelikle özgün planına kavuşturuldu. Onarım aşamasında yapının özgün bölümleri olan taç kapı, ahır bölümü ve üst örtüsü, yapının beden duvarları korundu. Hücrelerin üst örtüleri projede gösterilen örgü teknikleri doğrultusunda geleneksel yapım yöntemiyle yapıldı.

Hışva Han, özgün fonksiyonu dikkate alınarak özgününe yakışır bir fonksiyonla işlevlendirildi. Küçük şirin butik otel odalarıyla nostaljik bir zaman tünelinde, kalenin vermiş olduğu güven ve enerjiyle kente gelen misafirleri ağırlarken bir yandan da Dünya’da şehir adıyla anılan tek mutfak olma gururunu taşıyan Gaziantep mutfağı, gurme restoranıyla yöresel lezzetlerin yanı sıra günümüz damak zevkine uygun modernize edilmiş bir mutfakla hizmet vermeye başladı. Turistlerin yanı sıra yerel halkında kullanımına açık olan hanın terasında kale manzarasında yöresel lezzetlerin, tatlıların ikram edildiği bir mekan oluşturuldu. Ayrıca yazlık sinema, orta oyunları ve çeşitli gösterilerin düzenlenebileceği bin metrekare avlusu da hizmete alındı.