HKÜ 2022 mezunlarının Gaziantep oryantasyonu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) aralarına yeni katılan öğrencilerine özel yaptığı oryantasyon (yeni öğrencilerin üniversite hayatına adaptasyonu), programının en sonuncusu olarak düzenlediği Gaziantep'i ve tarihi yerlerini tanıtma amacı güden bir gezi düzenledi.

HKÜ ailesine yeni katılan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen oryantasyon programının sonuncusu kapsamındaki “Gaziantep Kültür Gezisi Etkinliği” yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleştirildi. HKÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere; Gaziantep'e ve şehir yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, şehrin yapısına ve olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen gezi etkinliği, yeni üniversitelilerden büyük ilgi gördü.

Öğrenciler kentin kültürel ve tarihi mirası ile tanıştı

HKÜ'ye yeni katılan öğrenciler, ilk ziyaretlerinde Gaziantep savunması kahramanlarının kurtuluş mücadelesini, Cumhuriyet dönemi Gaziantep'inin 3 boyutlu bir sunumunu ve Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde öğretmenevi balkonundan yaptığı konuşmanın elektronik robotla ve Ata'nın kendi sesiyle canlandırıldığı gösteriyi izlediler. Antep Halkının düşman işgaline karşı direniş öyküsü figürlerinin yer aldığı Panorama Müzesini ziyaret eden öğrenciler gezinin devamında Gaziantep Emine Göğüş Mutfak müzesiyle en lezzetli yemekleri ve “Antep Yemek Kültürü”nü yakından tanıma imkanı bulurken, Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olan Gaziantep Kalesinde şehri tepeden izleme fırsatı buldular. Son olarak Gaziantep'in tarihini daha iyi görünür kılan Kültür Yolunu dolaşan öğrenciler, tüm gün süren gezide Gaziantep'in kültürel mirası ve tarihi dokusu ile tanışma fırsatı yakaladı.

H KÜ Oryantasyon Günleri kapsamında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere katılan yeni öğrenciler, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin sıcak aile ortamına katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek yapılan etkinliklerin kendilerine çok faydalı olduğunu belirtti.