HKÜ’ de mezuniyet coşkusu

yılında düzenlenen görkemli törenle, dördüncü mezunlarını uğurladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, değerli protokol üyeleri, aileler, çok sayıda akademisyen, idari personel ve basın mensubu katıldı.

“Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır”

Kuruluşundan bu yana üniversitenin başarılarından bahseden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Onuncu kuruluş yılımızı kutladığımız bugün, dördüncü mezuniyet törenimizde bin 650 mezunumuzu geleceğe uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Yaşamınızın en güzel yıllarını Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yaşadınız, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazandınız, derslerinizde elde ettiğiniz başarılarla bizlerin ve ailelerinizin gururu oldunuz. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır. Asla bildiklerinizle yetinmeyin, zor koşullardan şikayet etmeyin, değiştirmeye çalışın ve yaşadığınız hayata anlam vermeye gayret edin. Başarılarınızın sonraki mezunlarımıza açılacak kapıların ve sunulacak fırsatların anahtarı olacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Bir Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu olarak,

ülkenize, üniversitenize ve geleceğinize olan inancınızı ve kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Hasan Kalyoncu Üniversitesinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin” dedi.

“Sevgili mezunlar, ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanıdır”

Üniversitemizde okuyan her öğrencimizi bir evladımız olarak görüyorum diyen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, “Onların üniversite hayatı boyunca sadece eğitimlerini değil aynı zamanda kariyerlerini, gelecek planlarını, iş imkanlarını ve sosyal gelişimlerini de takip ediyor ve destekliyoruz. Önünüzde çok parlak bir gelecek sizleri bekliyor. Burada aldığınız eğitimin, sosyal ve bireysel gelişimin gittiğiniz her yerde sizleri başarılı kılacağından şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

Konuşmasında HKÜ’ nün büyümesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini dile getiren Kalyoncu, “Sevgili mezunlarımız, dürüst, ahlaklı kendine inanan ve güvenen, meslek sahibi pırıl pırıl gençler olarak ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanıdır. Bugünü, üniversitenize bir veda günü olarak görmeyin. Üniversitemizle bağlarınızı kesmeyin bundan sonraki başarılarınızı mezunlar merkezimiz ve bizlerle paylaşın. Özellikle mezunlar derneğimize üye olup aktif görevler almanızı arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Geleceğimiz siz gençlersiniz”

HKÜ Mezuniyet Törenine katılarak konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mezunlara ve ailelerine seslenerek, “Gaziantep’e ve ülkemize büyük hizmetleri bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin nice 10 yıllara kavuşmasını diliyorum. Rahmetli Hasan Kalyoncu eğitime insana çok önem veren bir gönül insanıydı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yaptığı işlerle çok büyük başarılara imza attı. Ben bu vesileyle de başta Rektör Hocamız olmak üzere tüm öğretim kadrosunu, rektör yardımcılarını tebrik ediyorum. Bizim birçok ülke gibi zengin doğal kaynaklarımız yok ama bizler şanslıyız ki sizler gibi iyi eğitim alan genç nesillerimiz var, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Geleceğimiz siz gençlersiniz, geleceğimiz sizler sayesinde çok daha iyi olacak. Bu durumlar doğrultusunda çeşitli sıkıntılar çekerek sizleri bu günlere getiren anne ve babalarınıza en derin saygılarımı sunuyorum. Eğer onlar olmasaydı bu başarılarda olmayacaktı. Eğitim hayatlarınızı böyle güzel başarılarla bitirdiğiniz sizlerle de gurur duyuyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 10. yılında mezun olan siz gençlerin bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum, hepinizi gönülden selamlıyorum” diye konuştu.

Bin 650 öğrenci kep attı

Konuşmaların ardından HKÜ’ de derece yapan ilk üç öğrenciye başarı belgeleri ve ödülleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından takdim edildi. Her fakülte ve bölümün ilk üçü kürsüye davet edilerek diplomaları takdim edildi. Ardından sırasıyla isimleri okunan tüm öğrencilere tek tek diplomaları verildi.

10. yılında dördüncü mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan HKÜ’de, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda öğrenimini tamamlayan bin 650 öğrenci kep atarak mezun oldu. Coşkulu mezuniyet töreninin ardından HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hediye takdim etti.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra keplerini coşkulu bir şekilde havaya atarak mezuniyetin tadını çıkardı. Üniversite eğitim sürecinin son noktası olarak sembolleşen kep atma anı, ailelere ve mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Toplu halde kep atan öğrenciler, hem üniversiteden mezun olmanın hem de yeni bir hayata başlamanın heyecanını birlikte yaşadı.