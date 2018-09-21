HKÜ eğitim fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleşti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Hukuk Fakültesi Cine Amfi'de gerçekleştirildi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay'ın eşlik ettiği toplantıya,49 öğretim elemanı katıldı. HKÜ'nün mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci ilişkileri, programların tercih edilirliği, mezunların izlenmesi, bilimsel çalışmalar, kalite yönetim sistemi ve akreditasyon, idari süreçler, koordinatörlükler ve eğitim bilimleri enstitüsünün açılma hazırlıkları konuşuldu.

AR-GE çalışmaları artmalı

Eğitim fakültesinin Ar-Ge çalışmalarına da özel önem verdiğini ifade eden HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, eğitim fakültesinin Tübitak 1003 proje başvurularından beş tanesinin ikinci aşama başvuru çalışmalarının sonlandırılmakta olduğunu, sunulan eğitim hizmetinin niteliğinin arttırılmasının stratejik bir hedef olduğunu, mezuniyet sonrası öğrenci izleme çalışmalarının ise bu sürece önemli katkı sağladığını vurguladı.

Öğrenci odaklı yaklaşım

Mezunların istihdamını sağlamak amacıyla öğrencilerin lisans eğitimi sırasında katılabilecekleri sertifika programlarının düzenleneceğini söyleyen Büyüköztürk, ‘'Mezunlarımız başka kurumlarda çalışsalar da eğitim fakültesinin hala birer üyesidir. Desteklerimizi ve akademik danışmanlığımızı sonsuz sunabileceğimiz çalışmalar yapmalıyız.İdari ve eğitsel süreçlerde öğrenci odaklı yaklaşım uygulamaların niteliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlıyor'' dedi.

Her dönem olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılını da heyecanla, coşkuyla, huzurla, güvenle, başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza gönülden inanıyorum diyen Şener Büyüköztürk, yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise mühendislik fakültesinde etkin bir şekilde yürütülen Co-op uygulamasının yararlarından bahsetti. Eğitim fakültesinde de benzer uygulamaların yapılabileceğini ifade eden Yılmaz, mentorlük-danışmanlık kavramlarının öğrencilerin gelişimlerindeki ve istihdam edilmelerindeki katkısı üzerinde durarak başarılı çalışmalarından dolayı eğitim fakültesi akademik ve idari personelini tebrik etti.

Üniversitenin ve eğitim fakültesinin mevcut durumunu değerlendirildiği, görüş ve önerilerin paylaşıldığı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.