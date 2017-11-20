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20 Kasım 2017 15:10

HKÜ heyetinden Fadıloğlu’na fidan teşekkürü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.

HKÜ heyetinden Fadıloğlu’na fidan teşekkürü

20 Kasım 2017 15:10

Dr. Tamer Yılmaz ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Müslüm Özmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na fidan dikimine verdiği destekten ötürü teşekkür plaketi verdi


Dr. Tamer Yılmaz ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Müslüm Özmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Başkan Danışmanı Müslüm Özmen, Şehitkamil Belediyesi tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleşen fidan dikimine verdiği destekten dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi verdi. Başkan Fadıloğlu, plaketi tüm çalışanlar adına aldığını belirterek, Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman yeşile çok büyük önem verdiklerini vurguladı.


"Bine yakın fidan dikimi gerçekleştirdik"


Ziyarette konuşan Dr. Tamer Yılmaz, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yeşil konsepte çalışan bir üniversite. Bu konsepte biz alternatif enerji, güneş enerjilerini çok aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Böylece karbondioksit ayak izimizi azaltacağız. Doğaya ve ağaca çok önem veriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun desteğiyle de üniversitemizde bine yakın fidan dikimi gerçekleştirdik. Bugün de onun teşekkürünü etmek için Başkanımızı makamında ziyaret ettik. Belediyelerin ve üniversitelerin temel görevlerinden bir tanesi de doğaya önem vermektir. Bu fidan dikme kampanyasıyla da yerel yönetim ve üniversite işbirliğini sağlamış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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