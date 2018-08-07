HKÜ, mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasında yer aldı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) tarafından yapılan Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 raporuna göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteler arasında 9. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde farklı üniversitelerden 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede üniversiteler değerlendirildi. Sınav maratonunun ardından girilen tercih döneminde hazırlanan Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 raporunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilk 10 üniversite arasına girdi. Başta mezunlar olmak üzere kariyerini geliştirmek isteyen herkese, sağlıklı karar almaları için veri sağlamak amacıyla yapılan araştırmada HKÜ, mezunları en hızlı iş bulabilen ve mezunları en yüksek ücretle işe başlayan üniversiteler kategorisinde başarı sıralamasını yakaladı.

HKÜ’nün 10.yılında, üst üste gelen başarı

Yükseköğretim İstihdam Endeksinin, tercih döneminde üniversite adaylarına yol gösterecek önemli bir rapor olduğunu ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu yıl onuncu yılımıza girmenin gururunu yaşarken üst üste aldığımız bu başarı endeksleri bizi çok onurlandırdı. Yaptığımız işlerde ne kadar doğru adımlar attığımızı gördük. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerine teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de sunuyor. Bu da mezun olan öğrencilerin iş hayatına girmelerinde onlara büyük fayda sağlıyor. Uyguladığımız CO-OP modeli eğitim sistemimiz ile öğrencilerimiz sektörle tanışma fırsatı buluyor. Bu da onların iş hayatında hep bir adım önde olmalarını sağlıyor. Üniversitemizde bulunan Kariyer Merkezimiz ise mezun olan öğrencilerimizle irtibat kurarak iş bulmalarında destek oluyor’’ dedi.

“Tercih maratonunda adaylara rehberlik edecek bir rapor’’

Kaliteli üniversitelerin mezunlarıyla ön plana çıktığını söyleyen Yılmaz, “Yükseköğretim İstihdam Endeksi ve bunun gibi üniversiteleri değerlendirmeye tabi tutan raporlar tercih döneminde olan üniversite adaylarına yol gösterecek önemli bir rapor. Üniversiteleri en iyi değerlendirecek olanlar o üniversitelerin mezunlarıdır. Aday öğrencilerin bunları göz ardı etmemelerini ve tercihlerini bunlara bakarak yapmalarını öneriyorum. Bu süreçte Hasan Kalyoncu Üniversitesine desteklerini esirgemeyen mütevelli üyelerimize, personellerimize ve bu endekse girmemize katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim’’ diye konuştu.