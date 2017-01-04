HKÜ öğrencilerinden ‘Küçük Ellerde Büyük Hayaller’ projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencileri “Küçük Ellerde Büyük Hayaller”projesi ile çocukların yüreğine dokundu.

Öğrencilerine sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı amaçlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi ile toplumun ihtiyaç duyan kesimlerine yardımcı olabilmek ve farkındalık oluşturmak için projeler üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede “Toplumsal Duyarlılık Dersi” kapsamında birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan HKÜ öğrencileri, bu projelere bir yenisini daha ekledi.

HKÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri; Merve Nur Karagöz, Uğur Servet Karalar, Melisa Göktepeli ve HazerKarakurt, “Toplumsal duyarlılık projeleri” dersi ile farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında;Gaziantep’in Osmanlı köyünde bulunan Osmanlı İlköğretim Okulu3.sınıf öğrencilerine kendi tasarladıkları kitapçıklar ile boyama kalemleri hediye etti.

“Okumayı sevdirmek için yola çıktık”

Çocuklara okumayı sevdirmek, öğrenmeye ve keşfetmeye teşvik etmek için yola çıktık diyen HKÜ öğrencileri, proje kapsamında ilkokul öğrencileri için boyama, okuma ve başlıca trafik kurallarını barındıranbir kitapçık tasarladı.

Köy okullarındaki imkanların kısıtlı olmasından dolayı okula, destek olmak istediklerini dile getiren HKÜ öğrencileri, “Bir ders ile başladık ve bugün çok güzel bir projeye imza attık. Türkiye’deki bölgeleri daha iyi tanıtmak için boyama çalışması yaptık. Bunun için her öğrenciye kuru boya kalem seti hediye ettik. Türkiye’deki bölgeleri sıcaklık ve iklimlerine uygun renklere boyamalarını istedik. Bu sayede görmedikleri bu bölgelerin iklim şartları, bitki örtüsü hakkında bilgiler öğrendiler. Böylece hangi renklerin sıcağı, soğuğu temsil ettiğini de öğrenmiş oldular. Süt üzerinde boyalar damlatıp, sütün üzerindeki bu boyaları hareket ettirerek renk karışımlarından diğer renklerin nasıl elde edildiğini uygulayarak keşfettiler” diye konuştu.