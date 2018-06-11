HKÜ öğrencilerinden toplumsal duyarlılık projesi

Öğrencilerine sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı amaçlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi ile toplumun ihtiyaç duyan kesimlerine yardımcı olabilmek için projeler üretmeye devam ediyor. HKÜ öğrencileri kendi imkanları ile bir ay boyunca yürüttükleri proje kapsamında, Esentepe Ortaokulunun kütüphanesini yeniden boyadı. Çocukların yüzünü güldüren projede üniversite öğrencilerinin girişimiyle masa, sandalye ve perdeler temin edilerek yenilendi. HKÜ İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Köse öncülüğünde “Toplumsal Duyarlılık Dersi” kapsamında, gönüllü öğrenciler tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında kütüphane, çeşitli yerlerden temin edilen çok değerli ve özel kitaplarla dolduruldu.

"Çocuklar kitaplarla tanışmalı"

Proje hakkında konuşan HKÜ İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Köse, "Yaklaşık üç yıldır öğrencilerimizle üniversitenin sadece derslerden ibaret olmadığı bilinci ile farklı projelere devam etmekteyiz. "Kardeşimin Kütüphanesi" adlı projemiz kapsamında Araban- Esentepe Ortaokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak okulun kütüphanesi düzenlendi. Eğitimin bizler için, ülkemiz için, geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle çocukların kitaplarla tanışması, okuma alışkanlığının kazandırılması ve okumanın sevdirilmesi için birer birey olarak bizlere de çok iş düşüyor. Bu bilinçle hareket eden değerli öğrencilerimle okulun kütüphanesini düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.