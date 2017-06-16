HKÜ personeli iftar yemeğinde bir araya geldi

Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer başta olmak üzere, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mütevelli heyeti üyeleri, akademik ve idari kadro aileleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Coşkulu bir kalabalığın oluşturduğu iftar yemeği renkli görüntülere sahne oldu. Programda konuşmaya yaparak katılımcıları selamlayan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Üniversitemiz tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak bizleri onurlandırdınız. Ben öncelikle Ramazan-ı Şerifin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutlayarak, tüm İslam Alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Üniversitemiz her geçen yıl daha büyük gelişim gösterdi. Bu gelişimi hep beraber sağladık. 9 yıllık geçmişe sahip üniversitemiz; 5 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu bünyesinde 24 programıyla hizmet veren önemli bir üniversite olarak yoluna devam ediyor” dedi.

İftar yemeğinde konuşma yapan Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Bugün çok duygu yüklüyüz. Çünkü Gaziantep’te bir marka haline gelen Hasan Kalyoncu Üniversitesinin iftar yemeğinde bulunmak bizlere çok büyük bir mutluluk verdi. Öncelikle bu üniversitenin kurucusu olan Hasan Kalyoncu’yu rahmet ve minnetle anıyorum. Üniversite hızla ilerliyor ve gelişiyor. Aynı zamanda inanılmaz bir talep var. Bu yüzden bu camiaya emek veren herkese teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin” diye konuştu.