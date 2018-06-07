HKÜ personelleri iftar yemeğinde buluştu

Önemli protokol üyelerinin yer aldığı iftar yemeğine, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mütevelli heyeti üyeleri, akademik ve idari kadro aileleriyle birlikte iftar yemeğine katıldı. Coşkulu bir kalabalığın oluşturduğu iftar yemeği renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği, HKÜ’nün kuruluşunun 10. yılında da düzenlenerek tüm personeli bir araya getirdi.

“Üniversitemiz her geçen yıl daha büyük gelişim gösterdi”

Programda konuşmaya yaparak katılımcıları selamlayan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Üniversitemiz tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak bizleri onurlandırdınız. Ben öncelikle Ramazan-ı Şerifin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki Kadir Gecesini de şimdiden kutlayarak, tüm İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Üniversitemiz her geçen yıl daha büyük gelişim gösterdi. Bu gelişimi hep beraber sağladık. Bu yıl 10. yılımızı kutladığımız üniversitemiz yedi fakülte, bir yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu bünyesinde 25 programıyla hizmet veren önemli bir üniversite olarak yoluna devam ediyor” dedi.

“Hayatta yapılacak en büyük yatırım insana olan yatırımdır”

İftar yemeğinde konuşma yapan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu: “Bugün dokuzuncu iftar yemeğimizde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak bildiğiniz gibi ilk kurulan eğitim kurumu Erdem Koleji ve nazar boncuğumuz dediğimiz ikinci eğitim kurumumuz ise Hasan Kalyoncu Üniversitesidir. Bu iki eğitim kurumumuzda bugün Gaziantep’te bulunmakta ve sadece Gaziantep‘in gelecek nesillerine değil ülkemizin gelecek nesillerine yatırım yapan kıymetli kurumlarımızdır. Ben bu vesileyle bizlere bu eğitim kurumlarını miras bırakan tüm vakıf üyelerimizi, aramızdan ayrılarak ahirete intikal edenlerin, Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Kurucumuz merhum Hasan Kalyoncu’yu rahmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Onun önemli bir sözü vardı hayatta yapılacak en büyük yatırım insana olan yatırımdır, insana yapılan en büyük yatırım ise eğitimdir, derdi. 2008 yılında kurulup 2010 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan üniversitemiz 8500 lisans öğrencisi, 2500’ü aşkın mezunuyla ve 300’den fazla akademik personeliyle ve ayrıca da çok değerli idari personelimizle beraber büyük bir Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi haline geldik” ifadelerini kullandı.