HKÜ Rektör Vekili Edibe Sözen'in 29 Ekim mesajı

Dr. Edibe Sözen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünde birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Türk milletinin tarihi nice zaferlerle doludur. Bu zaferlere ulaşmak için aziz milletimiz her türlü fedakarlığı göstermiş, bizlere bu şanlı mirası emanet etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur. Cumhuriyet, millet iradesidir, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın ruhudur. Cumhuriyet'e emanet edildiği gibi sahip çıkmak demek aynı zamanda tarih bilincimizi ve ortak değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak demektir. Başta HKÜ'lü öğrencilerim olmak üzere, bütün gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım” ifadelerine yer verdi.

Sözen mesajında, "Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için büyük fedakarlıklar yaparak bizlere bu ülkenin emanetini bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun” ifadelerini de kullandı.