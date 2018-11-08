HKÜ Rektörü Edibe Sözen'in 10 Kasım mesajı

Dr. Edibe Sözen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80.yılında bir mesaj yayımladı.

Sözen, mesajında "Kurtuluş Savaşı' nın Başkomutanı ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir milleti, var olma mücadelesi üzerinden şekillendiren, bu uğurda büyük emeklerle sayısız başarılara imza atan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Kahraman milletimizin gücüyle, yepyeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm milletlerin takdirini kazanmış büyük bir asker ve bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve dünyaya örnek teşkil eden fikirlerini ve başarılarını, gelecek nesillere aktarmak gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Komutan ve Devlet Adamı ve Milli Mücadele Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.