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13 Haziran 2018 11:16

HKÜ Rektörü Yılmaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.

HKÜ Rektörü Yılmaz’dan Ramazan Bayramı Mesajı

13 Haziran 2018 11:16

Dr. Tamer Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Aleminin bayramını kutladı.


Rektör Prof. Dr. Yılmaz yayımladığı mesajında, “On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam Alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Bayramlarımız toplumumuzda bağları kuvvetlendiren, dargınlıkların son bulmasına vesile olan nadide ve özel günlerdir. Bayramlar, insanlar arasındaki hoşgörüyü artıran manevi bir değere sahiptir. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam Aleminde özel bir yere sahiptir. En iyi değerlerin hatırlanıp yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayramı daha yaşamının mutluluğu içindeyiz. Hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuyla yaşayacağımız Ramazan Bayramının, bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dilerim. Bu duygularla beraber tüm İslam Aleminin, milletimizin, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin, öğrencilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.




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