HKÜ Rektörü Yılmaz’dan üniversite adaylarına mesaj

Dr. Tamer Yılmaz, üniversite sınavının ilk aşaması TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ile başlayacak olan sınavlar dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrencilere "sonuca değil, sınava adapte olun" çağrısında bulundu.

HKÜ Rektörü Yılmaz, üniversite adayları için yayımladığı mesajında, öğrencilere çağrıda bulunarak, “12 yıldır yoğun emek vererek çalıştığınız eğitim-öğretim hayatınızda önemli bir aşamaya geldiniz. Cumartesi günü üniversiteye geçişin ilk adımı olan Temel Yeterlilik Sınavı ile başlayacağınız sınavlar, geleceğinizi belirlemede önemli bir rol oynayacak. Ancak unutulmamalıdır ki bu sınav dünyanın sonu değil. Özellikle sınav süresince sonuca değil sınavınıza adapte olun ve siz elinizden geleni yapın. Eğer sınav süresince sadece sonuca odaklanırsanız, daha fazla stres yapacak ve belki de başarılı olacakken büyük hatalar yapıp başarısız olacaksınız. Bu nedenle gereksiz stres ve heyecandan kaçınmanız, sizleri başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu süreçte ailelere de büyük görevler düşmektedir. Değerli gençlerimizin başarılı olmalarında ve stresten uzak bir şekilde motivasyonlarını yüksek tutmalarında, en büyük destekçiler hiç şüphesiz aileleridir. Başarılı nesiller yetişmesi ve gençlerimizin başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanmaları için kendilerine güvenmeleri de son derece önemlidir. Bu aşamada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını alacaklarına olan inancım sonsuzdur. Öğrencilerin hayatında önemli bir yere sahip olan bu sınavda, tüm üniversite adaylarına başarılar diler, öğrencilerin yetiştirilmesinde her türlü fedakarlığı gösteren ve emek veren tüm öğretmenlere ve ailelere de teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.