HKÜ Türkiye’nin dört bir yanında üniversite adayları ile buluşacak

Üniversite adaylarına tek çatı altında bir çok üniversiteye ulaşma imkanı sunacak olan “Tercih ve Tanıtım Günlerinde” HKÜ’de yerini alacak. Bununla birlikte öğrencilerin her zaman yanında olan HKÜ, uzman danışmanlar, rehber öğretmenler ve akademisyenleriyle üniversite adaylarını HKÜ kampüsünde ağırlayacak.

Sınav dönemlerinde, sınav motivasyonu, sınav kaygıları, doğru meslek gibi konularda "Kariyer Planlama Seminerleri" düzenleyen HKÜ, tercihlere sayılı günler kala uzman danışmanları ile üniversiteye girecek olan öğrencilere yol gösterecek.

Üniversiteler tek çatı altında bir araya gelecek

Türkiye genelinde vakıf ve devlet üniversiteleri, meslek yüksekokulları ve yurtdışıdan üniversiteleri bir araya getirecek olan tercih ve tanıtım günleri 16-17-18 Temmuz’da İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleşecek. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın da katılımıyla yapılacak olan fuarda Rektör Yılmaz, öğrencilere seminer verecek. Bununla birlikte HKÜ, 17-26 Temmuz tarihlerinde, Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Mardin, Diyarbakır, İskenderun ve Antakya tanıtım fuarlarında da üniversite adayları ile buluşacak. Fuarlarda öğrenciler, daha doğru ve isabetli karar verme, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler, fakülteler ve bölümler hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Uzman danışmanlar yol gösterecek

Bu yıl üniversiteye yerleşecek olan öğrencilere yönelik düzenlenen tercih ve tanıtım günleri, 10-26 Temmuz tarihlerinde ise HKÜ kampüsünde gerçekleşecek. İlgili fakülte ve yüksekokul akademisyenlerinden Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında detaylı bilgi alacak olan öğrenciler, fakülteler, bölümler, akademisyenler, burs, spor, sosyal olanaklar ve üniversitenin sunduğu imkanlar gibi pek çok konuda bilgi edinebilecek.

Öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme imkanı bulan ve her türlü sorularına cevap alacak olan öğrencilere, çeşitli hediyeler de takdim edilecek.