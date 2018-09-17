HKÜ'de 2022 mezunları oryantasyon ile üniversite hayatına adım atacak

Her yıl düzenlenen ve dört gün sürecek olan program kapsamında, HKÜ'yü ve özellikle il dışından gelen öğrencilere Gaziantep'i tanıtmak amacıyla kapsamlı bir “Öğrenci Oryantasyon Programı” gerçekleştirilecek. Bu yıl 24 Eylül'den itibaren başlayacak oryantasyon sürecinde, binlerce öğrenci üniversite ortamına uyum sağlayacak.

“Gültekin ve Akbaba HKÜ'nün yeni öğrencileriyle buluşacak

Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak amacı ile düzenlenen Öğrenci Oryantasyon Programı'nda sürpriz konuklar da yer alacak. Ünlü Sunucu-Yazar Sadık Gültekin “İş Hayatı Sizden Ne Bekliyor'' ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba “Yeni Bir Başlangıç ve Kampüste İletişim-Kalbini de Al Gel'' konulu seminerleri ile yeni öğrencilerle buluşacak.

Yeni HKÜ Öğrencileri bu “Öğrenci Oryantasyon Programı” vesilesiyle yeni arkadaşlarıyla tanışmanın yanı sıra üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerini tanıma fırsatı yakalayacak. Bunların yanında uluslararası ilişkiler ofisi, öğrenci kulüpleri ve kazandıkları fakülte-bölümler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak. Böylece, kampüs hayatının mini bir provasını yapacak olan yeni üniversiteliler şehir gezisi ile Gaziantep'i yakından tanıyacak.