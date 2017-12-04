HKÜ’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Bu kapsamda HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü HKÜ Engelsiz Üniversite Birimindeki Özel Eğitim Kulübü üyesi ve Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri “Herkes İçin Sürdürülebilir ve Erişilebilir Eğitim” amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan "Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim" yaklaşımını engelli-engelsiz ayrımı yapmadan uygulamaya geçirmeyi hedefi ile etkinlik düzenledi.Dünya Engelliler Gününe dikkat çekmek amacıyla HKÜ kampüsünde düzenlenen etkinlik günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmaları ile başladı. Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alıp eşit ve erişilebilir bir eğitim ortamı oluşturma hedefiyle programı hazırladıklarını dile getiren Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Betül Türkan, “Bireysel farklılıkların kabul görmesinde ve var olan sorunlar için çözüm önerileri geliştirilmesinde eğitim kurumlarının sorumluluğu bulunmaktadır. Bizlerde Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Kurumu ve engelsiz Hasan kalyoncu Üniversitesi olarak engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve çözüm önerileri geliştirerek farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.

“Özel Eğitime gönül verecek kişilere ihtiyacımız var”

Özel Eğitim Bölümü Öğrencisi Görme Engelli Yakup Yüksekkaya ise “Özel Eğitim Kulübü olarak bu programı düzenlememizin en büyük amaçlarından bir tanesi, engelli bireylerimizle birlikte onların hayatlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek bu konuda çalışmalar yapmaktır. Özel eğitim çok zahmet gerektiren ama çok güzel bir bölümdür ve bu bölüme gerçekten gönül verecek kişilere ihtiyacımız var” diye konuştu. Yoğun ilgi ile izlenen etkinlikte HKÜ Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin İşaret dili ile yaptıkları gösterisi yer aldı. Öğrenciler işaret diliyle sırasıyla Sekizinci Renk, İzmir Marşı ve Benim Adım Öğretmen şarkıları eşliğinde gösterilerini gerçerkleştirdi. Gösterinin ardından Özel Eğitim Bölümü Öğrencisi görme engelli Esmanur Taş, ise söylediği şarkılarla etkinliğe renk kattı. Programda özel gereksinimli bireyler, yakından tanıma fırsatı bulunurken, sorunları için çözüm önerileri de geliştirildi.

Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen program, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Cep Sinemasında gösterime sunulan “Koro” filmi ile devam etti. Program sonunda ise tüm katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.