HKÜ’de fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi açılıyor

HKÜ, kurulan bu merkez ile öğrencilerinin staj yapabilmelerine olanak sağlarken, Gaziantep’te, HKÜ kampüsü içerisinde uzman hekimler ve fizyoterapistlerin önderliğinde yürütülecek olan merkez, 4 bin metrekarelik toplam alanı olan üç katlı yeni binası ile fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verebilecek. Günlük hasta kapasitesi minimum 120 kişi olarak planlanan, sonrasında hasta sayısı artışını da karşılayabilecek düzeyde organize edilen merkezin Ekim ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Gelişmiş teknoloji ile farkı

Gelişmiş teknolojiye sahip merkezde, tedavinin maksimum başarıya ulaşması ve zaman içinde ortaya çıkan sorunların mümkün olan en kolay şekilde çözülmesi sağlanacak. Son teknolojik ürünler ile donatılacak olan merkez, “MYO-MOTİON” ile hareket ve yürüyüş analizleri, “WITTY ve K5” ile performans ölçümleri, “DİERS 4D” ile omurga değerlendirmeleri, “ISOMED” ile izokinetik test ve ölçümleri, “HIRO” ile denge analizleri ve çalışmaları, “ARMEO” ile robotik değerlendirme ve rehabilitasyon, “Alter-G” ile de yerçekimsiz ortamda koşu sağlayarak gelişmiş teknolojisi ve imkanları ile fark oluşturacak. Yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uluslararası standartlarda bilim ve teknolojiye dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti sunacak olan merkez içerisinde Fitness de yer alacak. Bilinçli spor yapmak isteyenler için, “her yaştan sporsever için sağlıklı spor” anlayışı ile sağlıklı bir yaşam sunacak olan merkez, “Protez ve Ortez” kliniği ile de hastaların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunları azaltan ve yaşam kalitelerini artıran yaklaşımlar ile vatandaşlara hizmet sunacak.