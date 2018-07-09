HKÜ’de iletişim fakültesi açıldı

Bilim ve teknoloji merkezi olarak her yıl yerli, yabancı binlerce öğrenciye verdiği kaliteli eğitimi ile Güneydoğu’nun en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer alan HKÜ’de İletişim Fakültesi açıldı. Daha önce Hukuk, Eğitim, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri bulunan HKÜ, son olarak İletişim Fakültesini de bünyesine ekledi. Güçlü akademik kadrosu ile Güneydoğu’nun iletişimci ihtiyacını karşılaması planlanan fakültede, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı iletişimciler yetiştirilmesi de hedefleniyor.

Fakültede ‘Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümünün’ yanı sıra bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan ‘Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ de olacak.Yenilikçi, girişimci ve proaktif vizyonu ile eğitim veren ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak olan fakülte,50 kişilik öğrenci kontenjanı ile yeni eğitim öğretim dönemine giriş yapacak.

HKÜ’de 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim verecek olan İletişim Fakültesinin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurulduğu günden bu yana bilgiyi üretmeyi, öğrencilerinin yenilikçi ve girişimci taraflarını ön plana çıkarmayı ve sektörde sözü geçen bireyler olmasını hedeflemiştir. Yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projelerle her daim adından söz ettirerek geleceğin temellerini atmaktadır. Geleceğin iletişimcilerinin en iyi şekilde yetişeceğine İnandığım iletişim fakültemiz, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun’’ dedi.

"RTS bölümü ilk öğrencilerini bekliyor’’

İletişim Fakültesinin amacından bahseden HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi bilgi ve enformasyonu üretme, yayma ve dağıtma konusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirme hedefindedir. Fakültemizin amacı öğrencilerimize medya üretim sürecinde kazanmaları gerekenleri kazandırmak ve onların kendi toplumlarından ve dünyadan haberdar olmalarını sağlamaktır. Ayrıca meslekleri konusunda onları layıkıyla yetiştirmek ve medya sektöründe üretimi en iyi gerçekleştiren kişiler olmalarını sağlamaktır. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümümüz ise bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Tüm akademik kadromuz, enerjimiz ve heyecanımız ile yeni öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.