HKÜ'de ‘Madde Bağımlılığı' sempozyumu

Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ''Madde Bağımlılığı Sempozyumu'' Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda, çağın en önemli sorunlarından biri olan ‘Madde Bağımlılığı' uzman konuşmacılar tarafından her yönüyle ele alınarak tartışıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şehitkamil Sosyal Hizmet Müdürü Uzman Psikolog Müslüm Ferdi Bozkurt'un moderatörlüğünde başlayan programda Bozkurt, bağımlılığın kişinin kendisinde bittiğini söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Bozkurt, mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortak bilinç ve dayanışma içerisinde yapılması gerektiğini ifade etti.

‘'Hayır diyebilmek korunmak için çok önemli''

Madde bağımlılığında risk faktörlerinin, arkadaş, aile, okul çevresi ve çevresel faktörler olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Formatörü Tuğba Uçar; Bağımlılıkla mücadele konusunda, "Sosyolojik, Çevresel ve Diğer Faktörler'' konulu sunumunu yaptı. Hayır diyebilmek çok önemli diyen Uçar, ‘'Gençlerimiz bağımlı değil, bağımsız olmalı'' dedi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uzman Psikiyatrist Şengül Şahin, Madde Bağımlılığının psikososyal boyutunu ele aldı. Sağlık Bakanlığının hizmetlerinden bahseden Şahin, bağımlılığın hem psikolojik hem de sosyolojik tarafına değindi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Narkorehberi İsmail Uzkar ise, "Bağımlılıkla Mücadele de Emniyetin Rolü" konulu sunumunu yaptı. Uyuşturucuyla mücadelede bir kişinin hayatını kurtarmanın birçok insanın hayatını kurtarmak olduğunu belirten Uzkar, İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası gereği farkındalık amacıyla ‘'Narkorehber'' eğitimlerinin verildiğine dikkat çekti.

“Bağımlılıkla herkes mücadele etmeli”

Yoğun ilgi gören programda Yeşilay Şube Müdürü Fatih Tamer, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın çalışmalarını anlattı. Bağımlılıkla herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Tamer, "Kimsenin kendi kendine veya başkasına zarar verme hakkı yoktur'' şeklinde konuştu.

Gaziantep Barosundan Avukat Meral Şahan ise bağımlılığın hukuksal boyutundan bahsetti. Madde bağımlılığının toplumun hemen hemen tüm disiplinleri açısından tartışıldığı sempozyum, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.