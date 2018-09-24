HKÜ'de yeni akademik yıl açılış dersini Rektör Yılmaz verdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi(HKÜ)'nde, 2018-2019 yeni akademik eğitim-öğretim yılı açılış dersi üniversite Rekötürü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından verildi.

Gaziantep'te yer alan Hasan Kalyoncu Üniversite'sinde özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye adapte olabilmeleri için HKÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen oryantasyon programına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, program kapsamında olan "INT 100 Üniversite Hayatına Giriş" dersi Rektör Tamer Yılmaz tarafından verildi.

"İlk ders için ben de öğrencilerimiz gibi çok mutlu ve heyecanlıyım"

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan oryantasyon programında açılış konuşmasını ve ilk dersi yapan Rektör Yılmaz, "Bugün 2018-2019 akademik yılımızın ilk günü. Sevgili öğrencilerimiz bu nedenle çok heyecanlı, aynı şekilde ben de bu ilk gün nedeniyle çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni öğrencilerimiz dört yada beş yıllık süreçler için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne geliyorlar. Ben onlara bu süreçte HKÜ ailesinin bir ferdi olduklarını hatırlatmak istiyorum. Ben yeni öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. HKÜ'desiniz, bir ailedesiniz. Bizim programı düzenleme amacımız üniversitemizin ruhu, vizyonu, misyonu nedir, nasıl bir söylemle karşı karşıya kalacağınız, nasıl bir eğitim alacağınız, burada kazandığınız becerilerle nasıl bir gelişim göstereceğiniz hakkında sizi bilgilendirmektir" dedi.

"Yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyorum"

Programda açıklamalarda bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise, "Ben 2018-2019 akademik eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyor ve yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyorum. Bu sene gelen öğrencilerimiz 2018-2019 yılının yeni kayıt yaptıran öğrencileri olarak üniversitemizin 10. yılının da ilk öğrencileridir. Yani 10. yılımızın bayrağını taşıyacak olan kıymetli, değerli öğrencilerimizdir" diye konuştu.

Öğrenci oryantasyon programı kapsamında öğrencilere ünlü sunucu, yazar Sadık Gültekin tarafından "İş Hayatı Sizden Ne Bekliyor'' ve iletişim uzmanı Fatih Akbaba tarafından da "Yeni Bir Başlangıç ve Kampüste İletişim-Kalbini de Al Gel'' konulu seminerler de verildi.

Bu yıl 24 Eylül tarihinden itibaren başlayan oryantasyon sürecinde, üniversiteye yeni kayıt yaptıran binlerce öğrencinin üniversite ortamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, üniversitenin olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak amaçlanırken, yeni öğrencilere yönelik "2022 Mezunları" vurgusu da yapıldı. Ayrıca öğrenciler oryantasyon ile uluslararası ilişkiler ofisi, öğrenci kulüpleri ve kazandıkları fakülte ile bölümler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak ve şehir gezisi ile Gaziantep'i de yakından tanıma fırsatı bulmaları da sağlanacak.