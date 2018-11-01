HKÜ'de “Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu” yapıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesitarafından, lisansüstü öğrencilerine yönelik “Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu Bilim Şenliği" düzenlendi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yavuz Yakut ve Prof. Dr. Zerrin Pelin başkanlık yaptı. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisinin sempozyuma katılanlara tanıtılmasıyla başlayan program, HKÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Genç araştırmaları desteklemek amacıyla düzenlenen sempozyumda yer alan konuların lisansüstü eğitim için gereklilik arz ettiğini vurgulayan Özbay, sempozyumun AR-GE çalışmalarına katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

“Çalışmalar herkesi ilgilendiriyor”

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Zerrin Pelin, "Programımız, sağlık alanında faydalı olmak isteyenlerin sempozyumu oldu. Çalışmalarının yapılması ve araştırmacıların önemli sorunların üzerinde durması bizlere bu tür sempozyumların ne kadar faydalı olduğunu netlikle gösterdi. Bu tür faydalı sempozyumların artması bizleri mutlu ediyor ve bu çalışmalar herkesi ilgilendiriyor” dedi. HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen tez yazma kriterleri ve yapılan hatalar konusunun iki oturumda ele alındığı sempozyumda konu, örnekler ile açıklanarak bilimsel çalışmaların yazılmasında kullanılacak önemli bilgiler alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun ilk oturumunda konuşmacı olarak HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri, Prof. Dr. Zerrin Pelin, Prof. Dr. Yasemin Beyhan, Prof. Dr. Gülden Pekcan, Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Prof. Dr. Ayla Yava, Prof. Dr. Gülden Köksal, Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Mine Yurttagül, Prof. Dr. Yavuz Yakut, Prof. Dr. Tülay Ortabağ ve Prof. Dr. Nuran Tosunyer aldı.

32 genç araştırmacıya fırsat

Sempozyumun ikinci oturumunda ise beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ve hemşirelik programlarından 32 genç araştırmacı, yüksek lisans ve doktora alanındaki çalışmalarını sunma fırsatı buldu. Sempozyumda çalışmasını sunan her programdan bir öğrenciye birincilik ödülü, çalışmalarını sergileyen diğer öğrencilere ise teşekkür belgesi verildi.

Bilimsel içeriği ile soru cevap şeklinde devam eden sempozyum, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.