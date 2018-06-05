HKÜ’den 6. Uluslararası Kerpiç Konferansına ev sahipliği

Öğrencilerin modern bilgi, becerilerle donatılması, akademisyenlerin, alanında uzman kişilerin bulgu ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla gerçekleştirilen kongreye, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Bakbak, Gaziantep AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Son yıllarda kerpiç kullanımı artıyor”

Konferansın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Kerpicin tarihte bilinen en eski birkaç yapı malzemesinden birisi olması, üstelik gelişimini bugüne kadar tamamlamayarak, ar-ge gelişimine devam etmesi, tek bir konferansa sığmayacak kadar geniş bir yelpazesi olduğu anlamına gelmektedir. Son yıllarda kerpicin kullanımı tüm dünyada artış göstermiştir. Bu artışın sebebi çevre dostu ve sağlıklı yapı gerekliliğinin farkındalığıdır. Bu bağlamda kerpiç yapıların, sahip olduğu olumlu özelliklerden günümüzde de faydalanmak amacıyla, bu yapı kültürünün yeni teknolojilerle desteklenip geliştirilmesi, çağdaş inşaat sektörüne kazandırılarak kullanım alanının artırılması önem arz etmektedir” dedi.

Doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesi olan kerpicin Türkiye ve dünyadaki yapı mirasının korunmasının önemini de belirten Yılmaz, “Bu malzemenin yeniden gündeme getirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturarak kullanım alanının genişletilmesini temenni ediyorum. Konferansta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda protokol üyeleri kerpiç yapıların ve günümüzde teknoloji ile birleşiminin önemine dikkat çekti.

40 Bildiri ile kerpiç yapı ve teknoloji

Alanında uzman kırka yakın konuşmacının bildirisini sunduğu konferansta, Toprak Mimarisi ile Konut İçin Büyük Talebi Çözme, Dünya Mimarlık Mirasının Sosyal, Kültürel, Turistik Yeniden Kullanımı, Toprak Mimarisinde Ticari Gelişim, Toplumun Geleneksel Miras Değerindeki Değişiklikler, Dünyada Gelişmiş İnşaat Teknikleri (Kerpiç), Toprak Evler İçin Standartlar ve Kurallar, Araştırmalarda İlerlemeler (Kerpiç) konuları yer aldı.

Kerpiç yapıların geliştirilebilirliği, avantajları ve dezavantajlarının uluslararası olarak tartışıldığı konferans sonunda konuşmacılara plaket takdim edildikten sonra konferans toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.