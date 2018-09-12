HKÜ'den ek kontenjanlar için tercih günleri

HKÜ, 13-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ek tercih günlerinde üniversite adaylarına destek olacak.

Başarılı çalışmaları ve öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve bilimsel imkanlarıyla adından sıkça söz ettiren bölgesinin parlayan yıldızı HKÜ, tercih günlerinde uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri ile üniversite adaylarına destek olacak. HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde ek kontenjan kayıt işlemlerini devam ettirecek olan HKÜ, bünyesineyeni katılacak öğrencileriyle beraber 2018-2019 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürecek.

“HKÜ yeni döneme hazırlanıyor”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bünyesine yeni katılan lisans, ön lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileriyle yeni döneme hazırlanıyor.

Önemli bir akademik kadroya sahip olan HKÜ 72 Prof., 18 Doç., 71 Dr. Öğretim Üyesi, 49 Öğretim Görevlisi ve 70 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 280 öğretim elemanı ile yeni öğrencilerini karşılayacak. Alanında uzman akademik kadrosuyla yeni döneme hazır olan HKÜ, öğrencilerinin kayıt işlemlerini de tamamladıktan sonra, 2018-2019 sezonunun başlaması için gün sayacak.

“7 Fakülte, 25 bölümü ile yeni öğrencilerini bekliyor”

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan, yeşil ve akıllı kampüse sahip özel bir mimari yapıyı içinde barındıran HKÜ kampüs olanakları, burs imkanları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan yeni bir bilim kenti olan HKÜ 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile ek kontenjan tercihlerinde yerleşecek yeni öğrencilerini bekliyor.