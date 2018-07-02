HKÜ’den girişimcilik atağı

Akademisyen ve öğrencilerine ait katma değer katma potansiyeli yüksek, nitelikli iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla, “Kuluçka Merkezi”ni 2014 yılında kuran HKÜ tarafından “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” 2018 yılı proje başvurusu kabul edildi. “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş” olma hakkı kazanan HKÜ tarafından, girişimcilik alanında tüm bölge ve hatta ülkeye hizmet verilebilecek.

“Yenilikçi fikirler desteklenecek”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, ders, sertifika programı, seminer ve danışmanlık hizmetleri ile akademisyen ve öğrenciler nezdinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledikleri belirtildi. Rektör Yılmaz, “Üniversite olarak büyük önem verdiğimiz girişimcilik alanında hayata geçirdiğimiz son proje kapsamında HKÜ, 1512 ‘Teknogirişim Sermaye Desteği’ (BiGG) programının birinci aşama faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluş olmuştur. İki yılda tamamlanacak ‘SmartBigg’ isimli proje kapsamında teknoloji odaklı, yenilikçi ve fark oluşturan fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı bulunan girişimcilere; Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Kuluçka Merkezinde ofis ve altyapı gibi fiziki imkanların yanı sıra eğitim ve mentörlük desteği verilecektir. Bu sayede yenilikçi projelere fikir aşamasından şirketleşme sürecine kadar çeşitli destekler sağlanarak teknoloji tabanlı iş fikirleri hayata geçirilecektir” dedi.

“Teknoloji odaklı girişimciler 150 bin tl hibe alabilecek”

Sermaye destek programı ile ilgili açıklama yapan Yılmaz, “TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren KALİTTO tarafından başvuruların alınması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi ve değerlendirilme sonucu uygun bulunan iş fikirlerinin iş planına dönüşme sürecinde girişimcilere ön kuluçka ve hızlandırma hizmetleri verilecektir. İş planı hazırlama, iş modeli oluşturma, fikri mülkiyet hakları, şirket kurma, iş hukuku vb. eğitimler ile mentörlük faaliyetlerinin ardından teknoloji odaklı girişimciler 150 bin TL hibe alabilecek ve şirketlerini kurmak için KALİTTO aracılığıyla TÜBİTAK’a başvurabilecekler” diye konuştu.

SmartBigg projesinin hedef grubunda; dördüncü sınıf lisans ve tüm lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra bu programlardan en fazla 10 yıl önce mezun olan ve herhangi bir şirkette hissesi olmayan girişimci adayları yer alıyor. Bu kriterleri karşılayan girişimci adayları, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren “www.smartbigg.com” internet sitesinden yenilikçi iş fikirleriyle programa başvuru yapılabilecekler.