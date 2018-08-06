HKÜ’den Silikon Vadisi’ne başarı hikayesi

HKÜ’nün yer aldığı konsorsiyum tarafından KOSGEB desteği ile ABD’nin Palo Alto şehrinde kurulan Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde uygulanan 3. Hızlandırma Programı, Türk girişimcilerin katılımları ile 2-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

HKÜ’nün girişimci öğrencisi, akıllı saat projesi ile Silikon Vadisi’nde

HKÜ yüksek lisans öğrencisi Mustafa Tülü, geliştirdiği programlanabilir akıllı saat projesi “WatchX” ile katıldığı hızlandırma programında ABD’li yatırımcılar ile buluştu. Gaziantep Teknokentte yer alan ArgeX firmasının ortağı ve HKÜ yüksek lisans öğrencisi olarak programa katılan Mustafa Tülü, yaptığı açıklamada programda aldıkları danışmanlık ve mentörlük desteği sayesinde ABD’deki Silikon Vadisi’nde şube açacaklarını söyledi. Geliştirdikleri ürünü yatırımcılara sunma fırsatı bulduğu Starcamp 3. Hızlandırma Programı hakkında bilgi veren Mustafa Tülü, “Bileğe saat gibi takılabilen, Scracth görsel programlama diliyle uyumlu, giyilebilir bir geliştirme kartı olan WatchX, bu özelliğiyle yatırımcıların ilgisini çekti. Program kapsamında Starcamp kuluçka merkezinde aldığımız eğitim ve mentörlük desteği sayesinde teknoloji odaklı girişimciler olarak ABD’de şirketleşerek işlerimizi büyütmemiz ve Türkiye’nin katma değeri yüksek ürün ihracatına katkı sağlamamız mümkün olacak” dedi.

Türk girişimciler için uluslararası pazara açılmanın ilk adımı

Programlanabilir akıllı saat projesi ile özellikle öğrencilere yönelik kodlama eğitimlerinin basit ve eğlenceli hale geldiğini vurgulayan girişimci Mustafa Tülü, “Programda aldığımız geri bildirimler sonucunda Silikon Vadisi’nde firmamızın şubesini açmaya karar verdik. Yabancı yatırımcıların yanı sıra potansiyel müşteri konumundaki bazı özel okullara demo ve sunum yapma fırsatı bulduğumuz hızlandırma programına katılmamızı sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile bizi destekleyen Gaziantep Ticaret Odasına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde uygulanan 3. Hızlandırma Programına katılan HKÜ yüksek lisans öğrencisi Mustafa Tülü ile diğer girişimciler program süresince; Start-up Değerlemesi, Finansal Süreçler, Marka Mimarisi ve Yönetimi, ABD’de Şirketleşme ve Vergi Sistemi, ABD Pazarına Giriş Yöntemleri, Yatırımcı Bakış Açısı konularında çeşitli eğitimler aldılar. Türk girişimciler için uluslararası pazara açılmanın ilk adımı olan hızlandırma programında ayrıca mentörlerle görüşmeler ve yatırımcılarla buluşma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığı ile ABD’nin Silikon Vadisi olarak adlandırılan Palo Alto bölgesinde kurulan Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi, teknoloji odaklı Türk girişimcilere de ev sahipliği yapıyor.