yılını “Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ile kutluyor. 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival Ahmet Güneştekin’in resim sergisi açılışı ile başladı.

Ressam Ahmet Güneştekin’in 11 eserinden oluşan sergi sanatçının, HKU Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın ve protokolün katılımı ile açıldı. Sergiye ve festivalin açılışına katılan Güneştekin, eserleriyle ilgili öğrencilere ve katılımcılara bilgi verdi. Sanatçıya yoğun ilgi gösteren HKU öğrencileri için sergi üç gün boyunca HKU Kongre ve Kültür Merkezinde açık kalacak..

Sergi hakkında

Güneştekin mitoslara olağanüstü subjektif kavrayışlar olarak bakar ve mitoslara içkin subjektif öğeleri yeniden yorumlayarak eserlerini üretir. Yorumlamaları sanatçının düşlerinin konfigürasyonudur. Alegorik ve sembolik katmanlar üzerine yoğunlaştırdığı bu öğeler, sanatçının mitolojik geometrisini oluşturur.

Renkleri ve formları simetrik ve asimetrik biçimlerde kurgulayan Güneştekin estetik anlayışını karşıtlıklar ve geçişli yöntemler üzerine inşa eder. Hayal gücünün ve hayallerin tezahürlerine benzer sembolik bir sistem olarak çalışan mitosları ve modern kültürlerle olan ilişkisini bu yöntemler üzerinden okumayı tercih eder. Güneştekin farklı iki evrenin algı dünyaları olarak tanımlanan mitosların ve modern kültürlerin esasında katı bir kesinlikle birbirlerinden ayrılmadıklarını, geçişli bir konuma sahip olduklarını düşünür. Mitosların ve modern kültürlerin doğru ve güncel anlamlarının bu karşıtlıklar içinde düşünüldüğünde oluştuğunu söyler. Bu düşünme biçimi sadece mitoslara içkin subjektif esasları tahayyül edebilmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda sanatçıya materyalleri kullanma biçimlerinde özgürce çalışabileceği bir alan açar. Böylelikle işleri sergilendikleri mekanda olağanüstü bir dinamizm oluşturur, ki bu, materyal düzenlemelerinin çeşitliliği kadar sanatçının işlerinin karakterini oluşturur.