HKÜFEST yoğun ilgiyle başladı

Ressam Ahmet Güneştekin’in 11 eserinden oluşan sergi Ressam Güneştekin, HKU Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın ve protokolün katılımı ile açıldı. Sergiye ve festivalin açılışına katılan Güneştekin, eserleriyle ilgili öğrencilere ve katılımcılara bilgi verdi. Sanatçıya yoğun ilgi gösteren HKU öğrencileri için serginin üç gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

Festivalde bilimsel sempozyum

Resim sergisinin ardından “Gaziantep’te Afet Farkındalığı ve Duyarlılığı Sempozyumu” ile HKÜFEST devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, AFAD’ın misyonunun, “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olduğunu söyledi. AFAD’ın, afet ve acil durumlara daha hazırlıklı bir ülke inşa etmek için son derece önemli çalışmalara öncülük ettiğini ifade eden Yılmaz: “Gaziantep, Suriyeli misafirleri birinci derecede kabul eden ev sahibi şehirlerden biridir. AFAD, bütün dünyanın seyrettiği, Suriye sorununa gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle ülkemizi dünyada, insani yardım alanında “yardım bekleyen” ülke konumundan, “yardımı beklenen” ülke konumuna ulaştırmıştır. Bu yüzden gençlerimize afet bilincini kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kendine özel tasarımlarıyla dünyaya açılan ve bir marka haline gelen İç Mimar Şafak Cak, HKÜFEST’in ilk gününde katılımcılarla özel söyleşi gerçekleştirdi. Mesleki tecrübelerini aktardı.

Dopdolu etkinliklerle HKÜFEST 3 gün sürecek

Birbirinden çeşitli etkinliklere sahne olan HKÜFEST’in ilk gününde gerçekleştirilen uçurtma şenliği de renkli görüntülere sahne oldu. HKÜ 10. yıl Bilim, Kültür ve Sanat Festivalinde: golf turnuvası, akıl oyunları, futbol ve masa tenisi final müsabakaları, dilek feneri şenliği yer aldı. Dopdolu etkinlikleri ile HKÜFEST üç gün süreceği belirtildi.