HKÜ’nün 24 akademisyeni, Erdem Koleji Kariyer Günlerinde

Dr. Tamer Yılmaz ve 24 akademisyenin katılımıyla Erdem Kolejinde "Mesleki Kariyer Günleri düzenledi.

HKÜ tarafından geleneksel olarak düzenlenen kariyer günlerine, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve her bölümden bir akademisyen olmak üzere 24 akademisyen katıldı. Üniversite adaylarına her anlamda destek sağlamak ve gelecekleri ile ilgili doğru kararlar verebilmeleri için yardımcı olmak amacıyla Erdem Kolejinde üniversite adaylarıyla buluşan HKÜ akademisyenleri, öğrencilere meslek seçimlerinde dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

"Kendinizi tanıyın, yenilikçi ve girişimci olun"

Kariyer Günlerinde üniversite adayları ile bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Erdemli gençler, bir kariyer toplantısı yapıyoruz. Bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kendi karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekir. Burada rehber öğretmenler size fayda sağlayacaktır. Ama önce kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Hangi meslekte hangi kariyer planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz lazım. Devamlı birtakım klişe meslekler üzerinde duruluyor. Evet, bunlar önemli ama gerçekten bu bölümleri istiyor muyuz? Diye düşünün daha sonra tercih yapınız. Eğer bir meslek seçecekseniz, mesleğin kendisinden çok sizin o meslekle ne kadar uyuştuğunuz önemli. Benim en büyük tavsiyem önce mesleği iyi seçmek ondan sonra üniversite tercihi yapmak gerekir" dedi.

İnovatif ve proaktif üniversitenin kodları

Üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu ve bunların mutlaka incelenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Üniversitenin 3 temel görevinden birincisi eğitim ve öğretimi çok iyi yapması ki, genellikle çok üniversite bunu çok iyi yapar ama diğer noktalara dikkat etmez. Önemli olan diğer maddeler ise bir üniversitenin, araştırmacı ve gelişimci olması ve de bir nesli çok iyi yetiştirmesinin gerekliliğinin bilincinde olmasıdır. Bunların yanında toplumda; ‘eski köye yeni adet getirme, başımıza icat çıkarma’ gibi ifadeler kullanırlar ama biz sizlerden; başımıza icat çıkarın, eski köye yeni adet getirin istiyoruz. Biz öğrencilerimizden araştıran, sorgulayan, yenilikçi olan, yeni icatlar bulup, projeler üreten kişiler olmasını istiyoruz. Bu nedenle Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir. Ayrıca HKÜ Pro-aktif bir üniversitedir. Pro-aktif demek, bir şey yapmaya karar verdiğinizde ona önceden aksiyon göstermek demektir" şeklinde konuştu. Kariyer günleri ile ilgili konuşan Erdem Koleji Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ise, "Öğrencilerimizin geleceği için bir çok çalışmaya imza atıyoruz. Kariyer günleri de bu çalışmaların en kapsamlı olanlarından biri. Öğrencilerimizin her bölüme ayrı ayrı merak ve ilgisi var ve bire bir sorma fırsatı buluyorlar. Bu etkinliğin gerçekleşmesine destek ve katkılarından ötürü Hasan Kalyoncu Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’a teşekkür ederim” dedi.

Erdem Koleji öğrencileri tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan programda öğrenciler akademisyenlere merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı yakaladı. Rektör Yılmaz öğrencilerle sohbet edip bire bir iletişimde bulundu.