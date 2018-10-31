HKÜ'nün kendi markası dünyanın en büyük havalimanında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından kampüs içine çeşitli alanlara açılan Huick Lounge Cafe, kampüs dışına çıkarak dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nda da hizmet vermeye başladı

İsim hakkı ve patenti HKÜ'de bulunan Hquıck Lounge, HKÜ Kampüsü içerisinde kahve severlere hizmet veriyor. Geniş ürün yelpazesi ile tatlı ve pasta çeşitlerinden en özel kahve çeşitlerine kadar farklı tatları içinde bulunduran Hquıck Lounge, kampüs dışında ilk defa dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanında açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında görkemli bir şölen ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı açıldı. Ticari olarak ilk seferlerin başladığı havalimanında, yolcular için çeşitli sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde başladı. Birçok mağaza, cafe, lokanta gibi mekanların açıldığı havalimanında, HKÜ tarafından açılan Hquıck Lounge ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Hquıck Lounge'yi ilk olarak Haluk Kalyoncu ziyaret etti

Açılış günü yerli ve yabancı binlerce protokolün katıldığı tören ile birlikte katılımcılar havalimanını gezerken Hquıck Lounge'de katılımcılara hizmet verdi. Hquıck Lounge'yi ilk olarak HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ziyaret etti. Kalyoncu'nun katılımıyla beraber gün boyu hizmetini sürdüren Hquıck Lounge'nin İstanbul Havalimanında 24 saat yolculara hizmet vereceği belirtildi.