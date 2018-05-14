Hokey Kadın ve Erkek Süper Ligi tamamlandı

2 etapta oynanan ve 1. etabı 21-27 Nisanda 2. etabı ise 7-13 Mayıs tarihleri arasında Konya’da oynanan Süper Ligin Kadınlar kategorisinde şampiyon Gaziantep Polisgücü olurken, Erkekler kategorisinde şampiyonluğu Bolu Belediyesi göğüsledi.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanan süper lig maçlarının ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Birbirinden zor maçların oynandığı Süper Ligimizde Fair-Play olgusunu bir an olsun göz ardı etmediğiniz için hepinizi tebrik ederim. Şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Kadın Takımını ve Bolu Belediyesi Erkek takımlarını kutluyorum. Bugün özel bir gün Anneler Günü. Bu açıdan süper ligimizde mücadele eden tüm anne adaylarımızın Anneler gününü en içten dileklerimle tebrik ederim. Her geçen yıl kalitenin ve marka değerinin arttığı Türk Hokeyinin en büyük mimarı siz değerli sporcularımızdır. Sizden burada gösterdiğiniz özveriyi uluslararası alanda gerek kulüp gerekse de milli takımlar düzeyinde göstermenizi bekliyorum" ’ dedi.

Düzenlenen kupa töreninde Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan dereceye girerek Süper Lig Şampiyonu olan takımların kupalarını vererek sporcuları kutladı.

Şampiyon ve ikinci olan takımların ülkemizi 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonasında temsil edecek. 2017-2018 Sezonu Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Ligi sona erdi. 2 etapta oynanan ve 1. etabı 21-27 Nisanda 2. etabı ise 7-13 Mayıs tarihleri arasında Konya’da oynanan Süper Ligin Kadınlar kategorisinde Şampiyon Gaziantep Polisgücü 2. Bolu Belediyesi SK, 3. Gaziantep Doruk SK olurken Erkekler kategorisinde şampiyon Bolu Belediyesi SK, 2. Gaziantep Polisgücü ve 3. Osmaniye GSK oldu. 2019 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Kadın ve Erkek Hokey Şampiyonalarında ilk iki sıraya gelen kulüpler Türkiye’yi temsil edeceği öğrenildi.