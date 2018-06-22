Hokey milli takımları, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Osmaniye Hokey sahasında günde çift antrenman yapan U15 Kız-Erkek Hokey Milli Takımları’nda hedef şampiyonluk. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan U15 Kızlar - Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası Avrupa Hokey Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve bölge ülkeleri arasında etkileşimi, tecrübe aktarımını ve ülkelerin gelişimini sürdürmek amacıyla tasarlanan bir şampiyona. Şampiyonaya katılan ülkelerle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ülkemizin bölge hokeyi için ne kadar önemli konumda olduğunu bir kez daha gördük. Avrupa’nın hokeyde yükselen yıldızı konumunda olan ülkemizin katılacağı Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Hokey Şampiyonası hokeye yeni bir heyecan getirdi. Genç sporcularımızın bu Avrupa Şampiyonaları ile tecrübesini arttırarak, sporcularımızı üst yapıya kolay bir şekilde entegre etmemizi sağlaması açısından Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nı çok önemsiyoruz. İnanıyorum ki her iki milli takımımız da Bulgaristan’dan şampiyonluk kupasıyla dönecektir’’ dedi.

29 Haziran-1 Temmuz arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenecek şampiyonada erkek milli takımının rakipleri Bulgaristan ve Ermenistan olurken, kız milli takımının rakipleri arasında Gürcistan, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan yer alıyor.