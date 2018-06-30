Hokey milli takımları Ermenistan ve Ukrayna’ya gol yağdırdı

Ermenistan takımını 12-0’lık bir skorla yenen Erkek Hokey Milli Takımı’nın başarısını Ukrayna’yı 15-2’lik farklı bir skorla yenen kız milli takımı devam ettirdi.

Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nda, U15 Kız Milli Takımı ikinci maçında Ukrayna’yı 15-2’lık skorla mağlup ederken, U15 Erkek Milli Takımı, Ermenistan’ı 12-0’lık skorla geçti. Şampiyonaya her iki milli takım da namağlup unvanla devam ediyor. U15 Erkek Milli Takım’la birlikte şampiyonada Bulgaristan ve Ermenistan yer alırken, U15 Kız Milli Takımı ise Ukrayna (A) Ukrayna (B) Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan takımlarıyla mücadele ediyor. Hokey milli takımlarının peş peşe farklı skorla elde ettiği galibiyetin tesadüf olmadığını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Sporcularımız Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nda rakiplerine şans tanımayarak peş peşe galibiyet elde ediyor. Hepsini gözlerinden öpüyor, hocalarımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımız ülkemizi bu şampiyonada en iyi şekilde temsil edebilmek ve her iki şampiyonluk kupasını Türkiye’ye getirebilmek için adeta ortaya canlarını koyuyor. Bu başarının şampiyona sonuna kadar devam etmesini diliyorum” dedi.

Yüksel: "Başarı, tesadüf değil"

Kafile başkanlığı görevini üstlenen Türkiye Hokey Federasyon Başkan Vekili Bayram Yüksel de takımların şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ve başarının bir tesadüf olmadığın belirterek, “Bizler hedefimiz olan şampiyonluğu elde edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür her iki takımımız da ilk iki maçlarını namağlup unvanla tamamlayarak rakiplerinin kalelerine adeta gol yağdırdı. Bundan sonraki maçlarımızı da alacağımıza ve iki şampiyonluk kupasını Türkiye’ye götüreceğimize inanıyoruz” diye konuştu.