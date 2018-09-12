Hokey Sahası'nda ilk heyecan

Hobi Bahçeleri arkasında bulunan tesisin ilk açılış müsabakaları Kadınlar Açık Alan 1. Lig Maçları ile yapıldı. Sentetik Futbol Sahası ve Hokey Sahası'ndan oluşan tesis Uluslararası Hokey müsabakalarına da ev sahipliği yapabilecek standartlarda inşa edildi. Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, sahaları bu konuma getirmek için çok çalıştıklarını ve verdikleri sözleri bir bir yerine getirdikleri ifade etti. Gaziantep'in hokeyin lokomotifi olduğunu vurgulayan Demir, “Hokey branşında kapalı alan müsabakalar spor salonlarında, açık alan müsabakalar sentetik zeminli futbol sahalarında yapılıyor. Her ilde böyle sahalar olmadığı için de kulüpler sıkıntı yaşıyor. Gaziantep'te ise böyle bir sahanın eksikliğini fark ettiğimizde gerekli adımları attık ve şuan bu sahamızı Türk Hokeyi 'ne kazandırdık. Türkiye Hokey Federasyonu'nun kurulduğu ilk günden bu yana şehrimizde bu branş aktif olarak yapılmaktadır. Şimdi kentimize kazandırdığımız bu saha hokeyde daha büyük aşamalar kaydetmemizi sağlayacak. Kulüp maçlarının oynanacağı bu saha sayesinde hokeye ilgi daha da aratacak, yapılacak büyük organizasyonlarla da sporcularımız tecrübe kazanarak, başarılarını arttıracaktır. Aynı zamanda da spor turizmine katkı sağlayacaktır. Kadınlar Açık Alan 1. Lig müsabakalarının da Gaziantep'e verilmesiyle yeni tesisimizi bitirmenin heyecanını yaşıyoruz. İnşallah Uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacağız. Yakında hazır olan diğer tesislerimizinde açılışlarını gerçekleştirerek şehrimiz adına bir şeyler yapmanın gururunu yaşayacağız. Ayrıca Hokey sahamızın ilk müsabakası olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Alan 1. Lig müsabakalarına katılan ekiplere şehrimize hoş geldin diyerek başarılar diliyorum” dedi.

Müsabakalar üç gün sürecek

Gaziantep'te başlayan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Alan 1. Lig Maçları 14 Eylül'de son bulacak ve turnuvada şampiyon olan ekip bir üst lige yükselmeye hak kazanacak. Müsabakalarda ise Erzurum GSK, Peyas SK, Diyarbakır Kayapınar, Kırıkkale GSK, Adana Hokey ve Haydarpaşa kulüpleri ter döküyor.