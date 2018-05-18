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18 Mayıs 2018 14:22

Hokeyin Sultanları Avrupa’da galibiyetle başladı

Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, ilk maçında rakibi Hırvatistan’ın HAHK Mladost takımını 6-0’lık farklı bir sonuçla yenmeyi başardı.

Hokeyin Sultanları Avrupa’da galibiyetle başladı

18 Mayıs 2018 14:22


Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avusturya’nın Başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda iyi bir başlangıç yaptı. Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü yaptığı veBurcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter’in forma giydiği Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçlarında rakipleri güçlü Hırvat takımı HAHK Mladost’u 6-0’lık galibiyetle geçti ve 3 puanın sahibi oldu.


Sprorcularını kutlayan Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şampiyonada idddialıyız. Avrupa Kupası’nı Türkiye’ye ve Gaziantep’e kazandırmak istiyoruz. Buna inanıyoruz ve başaracağız” dedi.


Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı, Viyana’daki ikinci maçını yarın İsveç’n Nacka LHK takımı ile oynayacak.




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