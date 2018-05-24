Hokeyin sultanları ve kaplanlarına kutlama

İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Polisgücü kadın ve erkek takımlarının, hokey branşında Avrupa Şampiyonu olmasının bölge ve ülke adına gurur verici olduğunu belirterek, "Avrupa Hokey Federasyonu tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da ‘Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018’ ve Danimarka’da Euro Hockey Club Challenge lll, Man 2018’ adıyla düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonasında güçlü rakiplerini geride bırakarak her iki takımımız da Avrupa Hokey Şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımızın çalınmasını sağlayan Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarımız ülkemize moral ve mutluluk vermiştir. Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ın şahsında bütün sporcularımızı ve teknik adamlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

Sporun, barış ve kardeşlik gibi toplumsal hayata olan katkılarının yanında, ülkelerin tanıtımına ve turizmine de büyük desteği olduğunu belirten Çeliktürk, "Sporun insanları etkileme gücünün yanında ülke ve şehir ekonomilerine katkısı da çok büyüktür. Bu tür başarıların desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.