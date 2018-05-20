Hokeyin Sultanları Viyana’da Finalde

Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Türkiye ve Gaziantep rüzgarı esmeye devam ediyor. Hokeyin Gaziantepli Avusturya’nın Navax AHTC WİEN takımını zorlu geçen müsabakada 3-2 yendi. Gaziantep Polisgücü Kadın takımı, 3 maçta rakip filelere 13 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 9 puanla zirvedeki yerini korudu ve grup birincisi olarak final vizesi aldı.

Finallerde de destan yazacaklar

Forma sponsorluklarını Festival Hali, Anka Hastanesi ve Banetti Makarna’nın üstlendiği, antrenörlüğünü Yusuf Kasım, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar’ın yaptığı ve Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Meryem Oymak, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter’in forma giydiği Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 3-2’lik galibiyetle kupa yolunda önemli bir mesafe elde etti.

Gurbetçilerden büyük destek

Ülkemizi Avrupa’da temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı Teknik Direktörü Yusuf Kasım, Avusturya temsilcisi Navax AHTC WİEN takımı ile oynadıkları karşılaşmada kendilerine destek veren gurbetçi Türklere teşekkür ederek, “Şampiyonanın favorileri arasında yer alan Avusturya takımı, ev sahibi olma ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullandı ve karşılaşmanın başında 1-0 öne geçti. Ancak, sporcularımız oyun disiplini içerisinde mücadeleyi sürdürerek bu zorlu maçtan galip ayrılmayı başardı. Kendilerini kutluyorum. Avrupa’nın bir çok yerinden gelerek maç boyunca tezahüratları takımımıza destek olan gurbetçi vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da takımın yüksek bir moral ve motivasyona sahip olduğunu bunun da finale giden yolu açtığını ifade ederek, “Zorlu bir maç oldu. Oyuncularımızdan Perihan’ın 2 ve Nurhan’ın 1 golüyle maçtan galip ayrıldık. Grup birincisi olarak finallere adımızı yazdırıp şampiyonada iddiamızı bir kez daha ortaya koyduk. Avrupa Kadınlar Hokey Kupası’nı Türkiye’ye ve Gaziantep’e kazandıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.