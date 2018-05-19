Hokeyin sultanlarından 19 Mayıs’ta anlamlı galibiyet

Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Türkiye ve Gaziantep rüzgarı estiriyor. Hokeyin Gaziantepli Sultanları, İsveç’in Nacka LHK takımını Songül, Yeter, Perihan ve Nurhan’ın golleriyle 4-0 yendi. Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, iki maçta rakip filelere 10 gol atarken hiç gol yemedi ve 6 puanla zirveye yerleşti.

Galibiyeti Türk milletine armağan ettiler

Antrenörlüğünü Yusuf Kasım, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar’ın yaptığı ve Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter’in forma giydiği Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 4-0’lık galibiyet sonrası sahada Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı oyuncuları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı bir günde aldıkları bu galibiyeti Türk milletine armağan ettiklerini söyledi.

Kaplan: "Moraller yüksek, hedef kupa"

Takımın yüksek bir moral ve motivasyona sahip olduğunu ifade ederek antrenör ve sporcularını kutlayan Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şampiyonada iddiamızı ikinci maçımızı da kazanarak bir kez daha ortaya koyduk. Avrupa Hokey Kupası’nı Türkiye’ye ve Gaziantep’e kazandırmak istiyoruz. Buna inanıyoruz ve başaracağız” dedi.

Kaplan, Türkiye’de uzun yıllardır futbol arenasında top koşturan ünlü yıldız Çetin Ergin’in Viyana’da takıma büyük destek sağladığını da belirterek, “Diğer taraftan ünlü Türk restoranı Kent Restaurant 14’ün işletmecisi Gökhan Can ve kulübümüzün başkan yardımcısı Celal Akarçay’ın büyük katkıları var. Avrupa Şampiyonası’nda bizlere destek olan forma sponsorlarımız Festival Hali, Anka Hastanesi ve Banetti Makarna’ya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı, Viyana’daki üçüncü maçında yarın Avusturya’nın Navax AHTC WİEN takımı ile karşılaşacak.