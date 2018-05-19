Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 14:33

Hokeyin sultanlarından 19 Mayıs’ta anlamlı galibiyet

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, ikinci maçında İsveç’in Nacka LHK takımını da 4-0’lık farklı bir sonuçla yenmeyi başararak, puanını 6’ya çıkardı.

Hokeyin sultanlarından 19 Mayıs’ta anlamlı galibiyet

19 Mayıs 2018 14:33


Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Türkiye ve Gaziantep rüzgarı estiriyor. Hokeyin Gaziantepli Sultanları, İsveç’in Nacka LHK takımını Songül, Yeter, Perihan ve Nurhan’ın golleriyle 4-0 yendi. Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, iki maçta rakip filelere 10 gol atarken hiç gol yemedi ve 6 puanla zirveye yerleşti.



Galibiyeti Türk milletine armağan ettiler


Antrenörlüğünü Yusuf Kasım, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar’ın yaptığı ve Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter’in forma giydiği Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 4-0’lık galibiyet sonrası sahada Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.


Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı oyuncuları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı bir günde aldıkları bu galibiyeti Türk milletine armağan ettiklerini söyledi.



Kaplan: "Moraller yüksek, hedef kupa"


Takımın yüksek bir moral ve motivasyona sahip olduğunu ifade ederek antrenör ve sporcularını kutlayan Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şampiyonada iddiamızı ikinci maçımızı da kazanarak bir kez daha ortaya koyduk. Avrupa Hokey Kupası’nı Türkiye’ye ve Gaziantep’e kazandırmak istiyoruz. Buna inanıyoruz ve başaracağız” dedi.


Kaplan, Türkiye’de uzun yıllardır futbol arenasında top koşturan ünlü yıldız Çetin Ergin’in Viyana’da takıma büyük destek sağladığını da belirterek, “Diğer taraftan ünlü Türk restoranı Kent Restaurant 14’ün işletmecisi Gökhan Can ve kulübümüzün başkan yardımcısı Celal Akarçay’ın büyük katkıları var. Avrupa Şampiyonası’nda bizlere destek olan forma sponsorlarımız Festival Hali, Anka Hastanesi ve Banetti Makarna’ya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı, Viyana’daki üçüncü maçında yarın Avusturya’nın Navax AHTC WİEN takımı ile karşılaşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç