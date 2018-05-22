Hokeyin sultanlarından gastronomiye destek

Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen “Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018” Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonasına katılan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı sporcuları final maçı öncesi hokey alanında Gaziantep’e özgü yağlı köfte yoğurarak hokey severlere ikram etti. Hokey sahasında bir anda kadınların köfte yoğurduğunu gören Avusturyalılar meraklı gözlerle köftenin yapılışını izledi. Sahaların sultanları hokeyde gösterdikleri maharetlerini yemek yapımında da göstererek büyük ilgi gördüler. Sahada rakiplerini köfte gibi yoğurup namağlup unvanla şampiyonluk kupasını almayı başaran Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Sporcuları maç sonrası rakip sporculara da köfte dağıtarak şampiyonluklarını kutladı. Türkiyem parçası eşliğinde sahada oynayarak şampiyonluklarını kutlayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı sporcularına Türk vatandaşların da büyük ilgisi vardı. Maç boyunca hokeyin sultanlarına destek veren taraftarlar sahada yoğrulan köftelerin de tadına bakmayı unutmadı. Gaziantep’ten özel olarak getirilen köfte malzemeleri özenle yoğrulurken meraklılar da köfte yapılışını görüntülemeyi ihmal etmedi.