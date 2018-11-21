Hollanda'dan MÜSİAD Şubesine üye 25 işadamı ve aileleri Gaziantep'te

Roterdam MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Duyar, Roterdam Belediyesi Kültür Danışmanlığı görevinde bulunan Salih Dadak'ın da aralarında bulunduğu heyet, çalışma ziyareti sırasında Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Turizmdeki gelişmeler ve sanayi kenti Gaziantep'e yatırım imkanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ziyareti kapsamında MÜSİAD Gaziantep Şubesi üyeleri ile bir araya gelen konuk heyet, tanışma ve iş yapabilme olanakları imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gaziantep'in çok değerli bir sanayi şehri olduğunu, ülke ekonomisinde ithalat ve ihracatta önemli bir yeri olduğunu kaydeden Roterdam Belediyesi Kültür Danışmanı Salih Dadak, heyette bulunan her bireyin Gaziantep'i beklediklerinden çok daha iyi bulduklarını ve insanlarının çalışkanlıklarına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldıklarını söyledi.

Hollanda'daki çalışma sistemi, iş yapabilme imkanları, yapılabilecek ticari faaliyetler hakkında bilgi veren heyet başkanı Mustafa Duyar, Seracılık, hayvancılık ve Hollanda'nın ileride olduğu sektörlerde Gaziantepli işadamlarına, tanıtım ve danışmanlık yapabileceklerinin altını çizdi.

Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki durumu hakkında detaylı bilgiler veren MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep MÜSİAD Şubesi ile Roterdam MÜSİAD şubesine üye işadamlarının güçlerini birleştirerek karşılıklı iş imkanları ve yatırım olanakları konusunda ortaklaşa çalışabileceklerini söyledi. Toplantıda MÜSİAD Roterdam Şubesi heyetine Gaziantep'e yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür eden MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep'in gerek sanayisi ve üretimi gerekse de turizm yatırımı ve imkanları açısından önü açık geleceği parlak bir şehir olduğuna işaret etti. Günün anısına karşılıklı hediyeler verildi.