Unutulmaz boksör RockyBalboa rolünü canlandıran Barça Ercan, Adrian rolünde Ece Kılınç, Apollo rolünde Ömer Faruk Gülşen ve Ivan Drago rolünde Kaan Özsavaş gösterdikleri yüksek performansla dikkat çekti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencileri ve öğretmenler tarafından sahnelenen TheFıghter Müzikali büyük ilgi gördü. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen müzikale Adana ABD Konsolosu Linda S. Specht, ABD Eğitim AteşesiJennyCuratolaWozniak, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseler Müdürü Hakan Anlıaçık, idareciler, öğretmenler, veliler ve sayıda sanatsever katıldı.7 farklı ülkeye özgü dans gösterisi ile başlayan müzikalde aynı zamanda 75 performansçı ile 5 farklı dans koreografisi sahnelendi. Tüm dünyada 1976 yılında başlayan Rocky efsanesi 2012 yılında müzikale uyarlandı ve Broadway müzikalleri arasında hatırı sayılır bir yer edindi. GKV Özel Liseleri İngilizce Tiyatro Kulübü tarafından “The Fighter” adıyla hayat bulan müzikalde boks sahneleri için özel olarak ring tasarlandı. Toplam 107 kişilik kadronun 1 yıldır uzun uğraşlarla üzerinde çalıştığı müzikalin yönetmenliğini GKV Özel Liseler Müdürü Hakan Anlıaçık yaptı.Unutulmaz boksör RockyBalboa rolünde Barça Ercan, Adrian rolünde Ece Kılınç, Apollo rolünde Ömer Faruk Gülşen ve IvanDrago rolünde Kaan Özsavaş yer aldı. Müzikal öncesi bir konuşma yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık sahne sanatlarının GKV Özel Okullarında önemli bir yer tuttuğunu ve anaokulundan başlayan eğitimin liselerde daha da profesyonelleştiğini ve yetenekli öğrencilerin özel eğitime tabi tutulduğunu ifade ederek müzikalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhteşem müzikal muhteşem kadro

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen müzikalin yönetmenliğini Hakan Anlıaçık Yönetmen Yardımcılığını Özgül Çaptı ve Ömer Cengiz yaparken Işık Berkay Tahtacı, Özlem Orcan, Ses Zeynep Kırtan, Ahmet Abusaid, Kostümler İrem Güzel, Danslar Shakhnazar Kadirbyek ve Victor Sanguinez, Dekor Hayal Bazoğlu, Melek Kaman ve Şeyma Aslantaş tarafından tasarlandı. Müzikalde ses Efektleri Mustafa Özbal ve Mehmet Keçe Bilgisayar ve teknik uygulamalar Erhan Çağlı tarafından düzenlendi. Ünlü müzikalde rol alan öğrenciler ise Rocky Balboa Barça Ercan, Adrian Ece Kılınç, Paulie: Ünal Ercan, Mickey Erkan Yıldırım, Apollo: Ömer Faruk Gülşen, Ivan Drago KaanÖzsavaş, Ludmilla Drago: Nursena Tümay, Gazzo Ayberk Nalbantoğlu, Duke Abdülkadir Kantar, Commentator 1 Deniz Özaslan, Commentator 2 Ahmet Yiğit İyiköşker, Announcer Anıl Ülger, Referee Egemen Karaca, Littlegirl: Aslı Pelin İyikesici, Mafia 1: İbrahim Terlemez, Mafia 2 Efe Birbilen, Mafia 3: Oğuzhan Çolak, Interviewer: Dicle Dalkuş, Journalist 1 Ebru Şevval Atalay, journalist 2 Kübra Karaca, Drago’s Trainer Erdoğan Aslan, Boxer 1 Victor, Boxer 2 Oscar, Cornerman Arda Ekrem Üstündağ, Rounder: Sude Eltan, Narrator Fatme Ece Özeren, Narrator: Baran Aytekin, Ahmet Baran Yücel, Presenters Alptekin Boran ve Gökçe Özdemir

Dansçılar; Ege Atakan, Yeliz Kargıner, Zerya Satıcı, Ecem Karacurun, Azra Kaya, Yaren Özeren, Elif Nil Seçkin, Sude Tatar, Simay Toz, Sude Balkıs, Selen Kaner, Duygu Delen, Çağla Özeren, Melike Ünal, Özge Aksoy, Orhan Söylemez ve Ayşe Karakuşoğlu’dan oluştu. Yüksek bir performansla sahnelenen müzikalin sonunda izleyiciler sahneyi adeta gül yağmuruna tuttu. Müzikalin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki görev alan öğrencilere ve öğretmenlere gecenin anısına birer çiçek vererek kutladılar, Rüya gibi geçen geceyi çok beğendiklerini ifade eden davetliler de sahnede görev alan öğrencileri çiçek yağmuruna tuttu.