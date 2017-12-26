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26 Aralık 2017 10:56

Hububat ve Bakliyat İhracatında Güneydoğu Türkiye lideri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bu yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 856 milyon 190 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

Hububat ve Bakliyat İhracatında Güneydoğu Türkiye lideri

26 Aralık 2017 10:56


Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve yönetim kurulu üyeleri, sektördeki gelişmeleri ve ihracatı değerlendirdi. Altunkaya, “2018 yılında yapacağımız çalışmalarla ihracatımızı daha da yukarı çıkaracağız” dedi.


Altunkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin işlenerek farklı kıt’alara ihraç edildiğini söyledi. Dünyanın farklı coğrafyalarının Türk ununu tükettiğini anımsatan Altunkaya, Türkiye’nin un ihracatında önemli bir yere geldiğini vurgulayarak, bölgenin ihracatında da buğday ununun ilk sırada olduğunu ifade etti.


Ocak-Kasım döneminde bölgeden 484 milyon 122 bin dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, “Buğday unu ihracatının yüzde 26,1 payla ihracatta önemli bir yer tutmaktadır. Buğday ununu, yüzde 15,8 pay ve 293 milyon 443 bin dolarla makarna izliyor. Yüzde 14,6 pay ve 270 milyon 614 bin dolarla bitkisel yağlar da ihracatımızın en önemli kalemleri arasında üçüncü sırada bulunuyor. İhracatın kalan kısmını da diğer ürünler karşılıyor” şeklinde konuştu.


“İhracatta en fazla pay Ortadoğu ülkelerinin“


İhracatta aslan payını Ortadoğu ülkelerinin aldığını anlatan Altunkaya, bu bölgeye 11 ayda 1 milyar 395 milyon 140 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. İhracatın yüzde 75,2’sini Ortadoğu’ya gerçekleştirdiklerini söyleyen Altunkaya, 334 milyon 755 bin dolar ve yüzde 18 payla Afrika ülkelerinin ikinci, 43 milyon 725 bin dolar ve 2,4 payla Amerika ülkelerinin üçüncü sırada olduğuna dikkati çekti.


Ülke bazında Irak’ın 1 milyar 95 milyon 11 bin dolarla ilk sırada olduğunu belirten Altunkaya, Suriye’nin 157 milyon 567 bin dolarla ikinci ve 47 milyon 728 bin dolarla Angola’nın üçüncü en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu ifade etti.


Türkiye’nin hububat sektörü ihracatında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin ilk sırada yer aldığını anlatan Altunkaya, “Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında Türkiye lideriyiz ve 1 milyar 856 milyon 190 bin dolarla Türkiye’nin en fazla hububat ihracatını bölge ihracatçısı yapıyor. Bölgemizin adını başarıyla duyuran, ihracatın artışına katkı sağlayan sektör temsilcilerini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. 2018 yılında yapacağımız çalışmalarla ihracatımızı daha da yukarı çıkaracağız. Bu vesileyle yeni yılın başta ülkemiz, bölgemiz olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.




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