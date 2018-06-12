Hububatçılardan 857 milyon 849 bin dolarlık ihracaat

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Altunkaya’nın öncülüğünde GAİB’de gerçekleştirilen toplantıda, ihracatın ve sektörün sorunları değerlendirildi. Başkan Altunkaya, yaptığı açıklamada, bölge ihracatına önemli katkı sağladıklarını, bu katkının gelecek aylarda da artarak devam edeceğini söyledi. Sektörün ihracat kalemlerinin gıda, gıda mamulleri ve bakliyattan oluştuğu için bu alana talebin sürekli arttığını ifade eden Altunkaya, “İnsanlık yaşamını idame ettirmek için gıdaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle gıda ve gıda mamullerine ilgi sürekli artmaktadır. Kaliteli ve yenilikçi ürünlerle ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Avrupa’dan Afrika’ya geniş bir alana ihracat yapıyoruz” dedi. Bölgeden birçok farklı kalemde dış satım yaptıklarını vurgulayan Altunkaya, bunun başında buğday ununun geldiğine dikkati çekti. Bölgeden 5 ayda 189 milyon 132 bin dolarlık buğday unu ihracatı yapıldığını anlatan Altunkaya, bu ürünü 164 milyon 723 bin dolarla makarnanın, 104 milyon 499 bin dolarla da bisküvi ve pastanın izlediğini dile getirdi. Altunkaya, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerle yaptıklarını kaydetti.

İhracatta aslan payı Ortadoğu’nun

Dünyanın 152 farklı ülkesine ürün gönderdiklerini belirten Altunkaya, bunların içerisinde Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığını dile getirdi. “İhracatta aslan payını Ortadoğu ülkeleri alıyor” diyen Altunkaya, bu bölgeye 5 ayda 600 milyon 907 bin dolarlık ihracat yaptıklarını anlattı. Bu bölgeyi 181 milyon 416 bin dolarla Afrika ülkelerinin ve 31 milyon 61 bin dolarla da Amerika ülkelerinin izlediğini söyleyen Altunkaya, ihracatın kalan kısmını da diğer bölgelerin karşıladığını vurguladı. Ülke bazında 421 milyon 85 bin dolarla Irak’ın öne çıktığının altını çizen Altunkaya, bu ülkeyi 102 milyon 402 bin dolarla savaş altındaki Suriye’nin takip ettiğini sözlerine ekledi.