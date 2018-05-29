HÜDAPAR Gaziantep adaylarını tanıttı

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Gaziantep’te partililerle iftarda buluştu. Yavuz, HÜDAPAR’ın Gaziantep milletvekili adaylarını tanıttı. Programda konuşan Yavuz, Anayasanın değişmesini istedikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ifade ederek, "Bizler geçen seçimde ’Evet’ diyerek tercihimizi kullanmıştık. Bundan sonra içine girdiğimiz süreçte yeni bir Anayasanın oluşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni Anayasanın yürürlüğe girmesi lazım. Bu ilkemizin gereği olarak, yarım bırakmamak adına ortaya koyduğumuz iradeyi devam ettirmek için, ‘Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettireceğim ve anayasayı değiştireceğim’ diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Program adayların tanıtılmasıyla sona erdi.