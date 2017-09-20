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20 Eylül 2017 11:49

Hülya Füsun Tezer’in sergisi 22 eylül’e kadar gezilebilecek

Hülya Füsun Tezer’in Sanko Sanat Galerisi’nde 15 Eylül’de açtığı sergiye sanatseverler büyük ilgi gösteriyor.

Hülya Füsun Tezer’in sergisi 22 eylül’e kadar gezilebilecek

20 Eylül 2017 11:49


Tezer’in, 6’ncı kişisel tezhip, minyatür ve ebru sanatından oluşan sergisinin ziyaretçileri arasında öğrenciler ve çocuklar da yer alırken, sergiden elde edilecek gelirin bir bölümünün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya-Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezinin çalışmalarına aktarılacağı belirtildi.


Tezer’in 53 eserinin yer aldığı Tezhip, Minyatür ve Ebru sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 22 Eylül’e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.


Hülya Füsun Tezer


Hülya Füsun Tezer, 1958 Gaziantep doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1995 yılında, yurtdışına kumaş üzerine kilim motifleriyle kompozisyonlar oluşturup tablolar hazırladı.


2000 yılında Kültür Bakanlığı Mersin İl Kültür Müdürlüğü’nün açtığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından “Ebru” kursundan sertifika aldı. Fuat Başar’ın talebesi Figen Yurtseven’den aldığı özel derslerle bu sanatı geliştirdi.


2004 yılında İçel Sanat Kulübünde minyatür ve tezhip çalışmalarına katıldı. 2007-2008 yılında Kültür Bakanlığı Tezhip kursunu bitirerek Bakanlık Tezhip sertifikası aldı.


2000 yılından itibaren Mersin, Yalova, Trabzon, Gaziantep ve Kuşadası’nda beş kişisel sergi ve yedi karma sergiye katıldı.




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