Humanız Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediyesi, altyapısı bitmiş noktaların kullanıma açılması adına Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Humanız Mahallesi’nde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarla yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yollara sıfır asfalt yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Fadıloğlu, nitelikli yolların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

“Daha yaşanabilir bir Şehitkamil’i hep birlikte elde edeceğiz”

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu, “Humanız Mahallesi’nde arada kalan iki sokakta vatandaşlarımızın asfalt talebi olmuştu. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız da hemen devreye girdi ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladılar. Bilindiği üzere altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt sorunu yaşatmamaya gayret gösteriyoruz. Bu mevcut iki sokakta da altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte hemen asfalt çalışmalarına başladık. İnşallah en seri şekilde çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımıza daha rahat bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi vatandaşlarımızın bizlere bu şekilde eksiklikleri dile getirmesinden dolayı da mutluyuz. Arkadaşlarımız saha çalışmaları yapıyorlar ama bazen altyapı çalışmaları tamamlanmamış olan bölgeler kalıyor. Bizim haberimiz dışında altyapı çalışmaları yapılıyor, biz takip edemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendiriyoruz. İnşallah el birliğiyle daha yaşanabilir bir Şehitkamil’i hep birlikte elde edeceğiz” dedi.