Hurda kamyonetinin kasasında askeri mühimmat bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te hurdacılık yapan K.B., polisi telefonla arayarak bir adresten aldığı hurdalar arasında askeri mühimmat olduğunu söyledi. Polisin talebi üzerine şahıs, Şehitkamil ilçesi Hafız Tevfik Caddesi üzerinde aracını park ederek, polis ekiplerini bekledi. Park halinde bulunan 27 N 0128 plakalı aracın çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alan polis, kamyonetin kasasında arama yaptı. Yapılan aramada aralarında patlamış roket başlıkları, roket ve mermi çekirdeklerinin yer aldığı askeri mühimmat buldu.

Mühimmatlara el koyan ekipler, hurdacı şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.