Huzurlu bir bayram için zabıtalar görevinin başında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, “Daire Başkanlığı olarak Kurban Bayramı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladık. Kurban kesim ve satış alanlarında hem satıcıların hem de vatandaşların güvenli bir ortamda alışveriş yapmaları için her ayrıntıyı düşünerek tüm önlemleri aldık. Yaya, "Motorize ve Karakol Zabıta Ekiplerimiz bayram süresince 24 saat görevlerinin başında olacaklardır. Ekiplerimiz gelen şikayetleri anında değerlendirerek vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacaklardır. Gürültü konusunda gelebilecek şikayetlere müdahale etmek üzere ekiplerimiz gerekli önlemleri aldılar. Bu hususta ayrıca sorumluluk alanlarına göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Belediyeler de hazır olacaklardır. Kent içerisinde hafriyat, inşaat çalışmaları gibi faaliyetlerden kaynaklanacak olumsuzlara karşı da vatandaşlarımız şikayetlerini Alo 153 İhbar Hattına iletilebileceklerdir. Bayram tatili boyunca şehir dışına gidecek ve şehir dışından gelecek olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için terminaller ve otogarlarda gerekli önlemler alındı. Bayramda yolcu sayısındaki artışa bağlı olarak gerek ulaşımda gerekse sorumluluk alanlarımızda asayiş konusunda bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 gerekli esasına göre hizmet verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Parkomatlar bayram süresince ücretsiz

Vatandaşların kent içerisinde parklanma konusunda sıkıntı yaşamaması için parkomat alanlarının Arife ve Bayram süresince ücretsiz olacağını belirten Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, "Trafik Şube Müdürlüğümüz bayramda ulaşım ile ilgili her hangi bir sorun yaşanmaması ve bayram süresince toplu ulaşım hatlarında aksaklık meydana gelmemesi konusunda tedbirlerini almış durumdalar. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı tüm personel görevinin başında olacaktır.Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 7/24 saat açık olan ALO 153 İhbar Hattımızı aramaları yeterli olacaktır. Yaptığımız koordinasyon toplantısında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe belediyeleri ile bayram boyunca ortak bir çalışma sergilemek için kararlar aldık. Kurban satış alanları ve kesim bölgelerindeki örnek uygulamalarıyla Gaziantep halkına rahat ve hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini gerçekleştirmesini sağlamak için belediyeler olarak hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kesim alanlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bayram süresi boyunca doktor ve veterinerlerin de bulunduğu uzman personel, vatandaşlara hizmet vermek için bayram süresince nöbette hazır bulunacak" diye konuştu. Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirlendi.

Kurban kesim fiyatlarının ise, küçükbaş hayvanın 50 TL, büyükbaş hayvanın 250 TL olarak açıklandı.