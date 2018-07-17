Hz. Amine yetim koordinasyon merkezi hizmet vermeye başladı

Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, Şahinbey ilçesine bağlı Yazıcık Mahallesi’nde modern yapısıyla yetimler ve annelerine hizmet vermeye başladı.

Sosyal belediyecilikte birçok belediyeye örnek olan Büyükşehir, bünyesinde kurduğu Yetim Koordinasyon Merkezi’yle yetimleri ve annelerini yalnız bırakmadı, kaderine terk etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle hizmet vermeye başlayan merkez, yeni binasına taşındı. 5 ay gibi kısa bir sürede Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi inşaatını tamamlayan Büyükşehir, 2 katlı 1041 metrekare alana kurulan modern yapıyı kente kazandırdı.

Merkezden memnunlar

Merkezden yararlanan Lütfiye Oymak (50) toplumsal hayata direkt dokunan merkezin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Hafta içi her gün 09.00-15.30 saatlerinde merkezde çok kıymetli zaman geçiriyoruz, uzmanlar nezaretinde eğitimler alıyoruz. Çocuklarımız oyunlar oynuyor, bizler ise Kur’an-ı Kerim öğreniyoruz, manevi dünyamızı güçlendiriyoruz. Böylesi bir hizmeti sunan Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, teşekkür ediyorum” dedi.

Melek Karakuzulu (60) ise, merkeze gelerek hayata yeniden bağlandıklarını aktararak, “Eşimi kaybettim, çocuklarım yetim kaldı, çok zor günler geçirdik. Evden dışarı çıkamıyorduk, hiçbir yere gidemez olduk, eve kapandık. Yetim Koordinasyon Merkezi’yle, hem bilgileniyoruz, hem vaktimizi dolu dolu geçiriyoruz, hem de sosyal hayata uyumlanıyoruz. Bu merkezin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Neler yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, eşini kaybetmiş 1250 anne ve 3 bin 500 yetim çocuğa kurulan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’nde, çeşitli aktiviteler sunulacak. Annelere, değerler eğitiminin yanı sıra okuma yazma eğitimi verilecek. Okula giden yetim çocuklara, akademik destek programları sunulacak merkezde; resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yetenekleri açığa çıkarılacak, anneyle çocuklara yönelik Ufuk Turları kapsamında motivasyon artırıcı, gezi ve piknikler düzenlenecek, özgüven gelişimi desteklenecek.