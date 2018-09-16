İbrahim Ay yeniden GGC Başkanı oldu

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Gaziantep Ticaret Odasının konferans salonunda gerçekleşen genel kurulda tek listeyle gidilen seçimlerde, mevcut Başkan İbrahim Ay, oybirliği ile yeniden başkan seçildi.

Gazetecilere yönelik düzenlenen toplu konut projesi, eğitimler, balolar, yarışmalar ve diğer etkinliklerle tarihi başarılara imza atan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri seçime katılan üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Divan başkanlığını Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan, üyeliklerini ise Ramazan Taşkın ve İbrahim Halil Aycan'ın yaptığı kongrede konuşan Başkan Ay, medyanın son günlerde çok sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, “Bugün en büyük tüketim hammaddelerinden birisi kağıt, boya, kalıp. Hepsi dövizle ithal edilmektedir. SEKA kapatıldıktan sonra kâğıt neredeyse bulunamayacak duruma geldi. ‘Gazetelerimizi nasıl küçültebiliriz? Giderlerimizi nasıl kısabiliriz?' diye hepimiz kara kara düşünmekteyiz. Gaziantep'te yayın yapan gazetelere bakıyoruz, 12 sayfadan 8 sayfalara düştü. 8 sayfa çıkaran arkadaşımızın çoğu siyah beyaza döndü. Hepimiz çok zor durumdayız. Bugün web ofsette baskı yapan gazetelerimiz, 6 ay önce 56 bin TL'ye bir tır kağıt alırken bugün 180 bin TL'ye alıyor. Ofset baskı yapan arkadaşlarımız, kağıdın topunu önceden 40 TL'ye alırken şimdi ise 120 TL'den alıyor. Dünyada bir kağıt sıkıntısı var. Bunda en çok yerel basın etkilenmiş durumdadır” dedi.

“Krize çözüm arıyoruz “

Dertlerinin her geçen gün çoğaldığını söyleyen Ay, “Resmi ilan gelirlerimiz her geçen gün düşüyor. 5 yıl önce resmi ilan alan gazeteler ortalama aylık 20 bin lira alırken bugün yılın ortalamasına bakıldığında yaklaşık 12 bin lira resmi ilan almakta. Seçimden önce tüm gazetelerimizi, radyolarımızı, televizyonlarımızı ziyaret ettim. Gazete sahipleriyle istişarelerde bulundum. Hepimiz aynı durumdayız. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim kardeşimizle, federasyonda da tartışıyoruz. Neler yapabiliriz? Nasıl bir eylemde bulunabiliriz diye. Bununla ilgili çok ciddi bir şekilde eylem planı hazırlamamamız lazım. Yani birlik beraberliğimizi arttırarak devam ettirmemiz lazım. Ben gazetelerimizi dolaştığımda hepimizin sorunları aynı. Hepimiz yarın ayakta durabilir miyiz? diye kara kara düşünüyoruz. Onun için Gaziantep'te biz adım attık resmi ilan alan gazeteleri birleştirme aşamasında önemli bir adım attık. Bunu başaracağımıza ben inanıyorum. Bu model Türkiye'de rol model olacaktır. İnşallah bunu başarırsak yerel basının en büyük kurtuluşlarından birisi o olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kredilerden faydalanmak istiyoruz”

Basın İlan Kurumu'nun gazetelerde kadroları 7 kişiden 6 kişiye düşürdüğünü ancak bunun gazete sahiplerinin yarasına merhem olmadığını belirten Ay, “Bugün kağıt, kalıp, boya fiyatları yüzde 100 değil, yüzde 300'ün üzerinde zamlandı. İstanbul'da Ankara'da, İzmir'de basın ilan kurumu gazetelere kredi veriyor. Bu kredilerin Güneydoğu'ya da verilmesini istiyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri de hepimizin SGK, maliye borcu var, 2019 itibariyle maliye ve SGK'ya borcu olmadığını beyan edemeyen gazetelerimiz resmi ilan bedelini alamayacak.. Bu sektörümüzü önemli bir boyutta tehdit ediyor. Bugün uyduda yayın yapan televizyonlarımız aylık 22 bin dolar uydu ücreti veriyor. Şehrimizde 6 televizyonumuz var ama bu televizyonlardan 2 tanesi uyduda. 22 bin dolar aylık para ödemesi kolay değil. Oysa reklamlarda yerel basına verilen rakam yüzde 1 bile değil. Yani bizim birleşmekten, bir olmaktan başka çaremiz yok. İnşallah yola çıktığımızda birleşmeyi Gaziantep'te başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şehirde görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcilerinin korunması için çaba harcadıklarını ifade eden Ay, “Göreve geldikten sonra şeffaf olacağız, hep birlikte yöneteceğiz diye söz vermiştim. Bugün bu verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Yönetimimle birlikte ne söz verdiysek çok şükür yerine getirdik. Konut projesi demiştik. En büyük projelerimizden birisi. Projemizi sizlerin de desteğiyle başardık. Bugün evi olamayan meslektaşlarımıza 15 yıl vadeyle çok cüzi bir rakamla, peşinatla ve taksitleri de evine geçtikten sonra ödeme koşullarıyla gazeteci arkadaşlarımızı ev sahibi yaptık. Şu anda meslektaşlarımızdan arzu edenler orada oturuyorlar. Bu proje yapılırken bize sektörümüzden sorunlar çıkaranlar oldu. Aslında bizim projemizin yeri Geneyik tarafındaydı. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki içimde ukde kaldı. Bazı gazeteciler içimize fesat sokarak bu projenin olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Bunlara rağmen konut projesini sizlere kazandırdık. Konut projemize fesat sokan arkadaşlarımı buradan kınıyorum. Valiliğe, TOKİ başkanlarına gidip bu proje olmasın diye imza verenleri buradan kınıyorum. Bunlar laf değil hepsinin de belgeleri var. Oysa birlik beraberlik içerinde hep beraber bu projeyi yürüterek, en güzel yerde ve daha güzel şartlarla sizleri ev sahibi yapabilmeyi arzu ederdik” ifadelerine yer verdi.

“Cemiyetimizin 220 tane üyesi bulunmakta”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Güneydoğu'nun en önemli STK'larından biri olduğunu söyleyen Ay,” 1969'da kurulmuş. Cemiyetimizin 220 tane üyesi bulunmaktadır. 120'ye yakın sarı basın kartı sahibi üyemiz bulunmaktadır. Seneye cemiyetimizin 50. yılını geniş bir katılımla çok güzel bir şekilde, hep birlikte kutlayacağız. Cemiyetimizin bu duruma gelmesinde emek veren değerli başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerini, sizleri canı gönülden kutluyorum. Teşekkürü borç biliyorum. Aramızda bulunamayan gazeteci meslektaşlarımızı buradan rahmetle saygıyla anıyorum” dedi.

“Zor bir dönem geçiriyoruz “

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ise, “Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Her dönem bu cümleyi kullanırız ama bu sefer gerçekten zor. Böyle laf olsun diye değil. Çok zor bir süreci hepimiz yaşıyoruz, yaşamak zorundayız. Ne kadar sürecek bilmiyoruz. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Ben de 50 yıllık bir gazetenin ikinci kuşak yöneticisiyim. Yerel televizyonum, radyom var. Kurumsal bir yapı içerisinde yaklaşık 30 kişiye ekmek veren bir patronum. Ama hiçbir zaman kendimi bir patron gibi hissetmedim. Hep gazeteciyim çünkü. Patronda olsa gazetecidir, çalışsan da olsa gazetecidir” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu belirlendi

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde İbrahim Ay, yeniden başkanlığa seçildi. İbrahim Ay başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Ahmet Orhan Akın, Bülent Çulcuoğlu, Hasan Kırmızıtaş, Hacı Salıcı, Galip Ünlükara, Hasan Özkal, Bekir Şahin, Gülşah Sert, Mehmet Bora Zor, Mehmet Boncuk, Yaşar Yavuz, Mehmet Levent Özkurt ve İsmail Şahin gibi isimler yer aldı.

Denetim Kurulu'nda ise Nihat Düzgün, Yusuf Kılıç ve Savaş Oğuz yer alırken, Onur Kurulu Cengiz Halil Çiçek, Yusuf Ağar, Hüseyin Toprak, Ali Atalar, İhsan Yaşar Özen, Metin Aybey ve Ahmet Kaya'dan oluştu. Fevzi Tekin, Halil Eyyupoğlu, Ökkeş Koyuncu ve Ahmet Ayaz da Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Delegeliğine seçildi. Hasan Akpınar, Veysel Karayılan, Mehmet Çetin Pekmezci ve Mehmet Erol Durgut ise Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Delegesi oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Delegeleri ise İbrahim Ay, Hüseyin Küpeli, Yakup Çiçek, Mehmet Taşçı ve Metin Sabuncu'dan oluştu.